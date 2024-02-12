"Корисний лакей Путіна": Байден прокоментував погрози Трампа "заохотити Росію" до агресії
Потенційний другий термін Дональда Трампа зруйнує американські міжнародні відносини та заохотить ворогів США, переконаний Джо Байден.
Заяви Дональда Трампа про погрози "заохотити Росію" напасти на одного з членів НАТО є "жахливими та небезпечними". Про це сказав президент США Джо Байден, пише The Hill.
За словами американського президента, потенційний другий термін Трампа зруйнує міжнародні відносини США і заохотить ворогів країни.
"Зізнання Дональда Трампа в тому, що він має намір дати Путіну "зелене світло" для подальшої війни та насильства, продовжувати його жорстокий напад на вільну Україну і поширювати свою агресію на народи Польщі та країн Балтії, є жахливими та небезпечними", — заявив Байден.
Слова Трампа Байден назвав "передбачуваними", адже вони лунають від "людини, яка обіцяє правити як диктатор, як тільки повернеться до Овального кабінету".
Крім того, у соцмережі X Байден опублікував допис із заявами Трампа час мітингу у Південній Кароліні.
"Ви хочете знати, чому Україна важлива? Тому що, як бачите, Путін і його корисні лакеї поклали око на більш значні призи, — написав Байден.
Прокоментував заяву Трампа генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, будь-який напад на Альянс зустріне "єдину і сильну відповідь".
"Будь-яке припущення, що союзники не будуть захищати один одного, підриває всю нашу безпеку, включаючи безпеку США, і піддає американських і європейських солдатів підвищеному ризику. Я очікую, що незалежно від того, хто переможе на президентських виборах, США залишаться сильним і відданим союзником НАТО", — сказав Столтенберг.
Нагадаємо, у неділю, 10 лютого 45-ий президент США Дональд Трамп під час мітингу у Південній Кароліні згадав, що будучи президентом, заявив одному з лідерів країн НАТО, що "заохотив би Росію" напасти на тих членів НАТО, які роблять недостатні фінансові внески на оборону Альянсу.
Занепокоєння словами лідера висловила Польща. У соцмережі Х президент Анджей Дуда написав, що "союз Польщі і США має бути сильним, незалежно від того, хто нині перебуває у владі". І додав, що завдяки мудрій і далекоглядній політиці останніх 8 років Польща витрачає на оборону 4% ВВП і завдяки цьому його країна перебуває і буде в безпеці.