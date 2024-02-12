Компанія NCMS представила нову легку авіабомбу ADB для безпілотників (фото)

Це легкий боєприпас вагою 650 грамів, спеціально розроблений для застосування з БПЛА. Радіус ураження його осколково-фугасної боєголовки становить 20 метрів.

На виставці World Defense Show 2024 Національна компанія механічних систем Саудівської Аравії (NCMS) вперше представила на публіці авіабомбу Air Drop Bomb. Це легке рішення призначене в основному для безпілотних літальних апаратів, повідомляє European Defence Review.

Автори публікації зазначають, що останнім часом використання боєприпасів, які скидаються за допомогою БПЛА, стало звичною справою. Тому NCMS вирішила розробити зброю спеціального призначення, оптимізувавши співвідношення летальності та маси.

Air Drop Bomb або ADB — це легкий боєприпас вагою 650 грамів з тонким лонжероном, що закінчується вузлом із шести ніжок. Довжина ADB трохи більша за мінометний снаряд, — це має підвищити стійкість і точність після скидання.

ADB на виставці World Defense Show 2024

Боєголовка снаряда осколково-фугасна. Про подробиці пристрою бойової частини не повідомляється, відомо лише те, що радіус ураження нового боєприпасу становить 20 метрів.

Під час виставки ADB була представлена в комплекті з комерційним дроном DJI Matrice 300 RTK. Цей квадрокоптер має максимальну злітну вагу 9 кг, з яких 2,7 кг припадає на корисне навантаження.

Даний безпілотник здатний нести три таких заряди, а з огляду на його корисне навантаження БПЛА має запас ходу до 55 хвилин.

Безпілотник DJI Matrice 300 RTK DJI Matrice 300 RTK

"Компанія вже почала виробництво свого ADB, 1000 одиниць цієї зброї вже поставлено замовнику, ім'я якого не розголошують", — підсумували оглядачі.

Раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія в перспективі може закупити у Росії важкі вогнеметні системи ТОС-1А. Імовірно Ер-Ріяд зацікавився російськими системами через їх широке застосування на війні в Україні.