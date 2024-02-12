Російські війська хочуть перерізати логістику ЗСУ, щоб ускладнити ротацію військ і постачання українських бійців. У ЗСУ заявили, що на Авдіївський напрямок перекинули свіжі сили.

Ситуація в Авдіївці залишається складною для українських захисників. Незважаючи на величезні втрати, російські війська не припиняють штурмових дій. Фокус зібрав, що відомо про битву за населений пункт.

Російські війська продовжують тиснути на Авдіївку. Останні кілька днів аналітики DeepState фіксують просування ЗС РФ на цій ділянці.

Карта боїв за Авдіївку станом на 5 лютого Фото: deepstatemap.live Карта боїв за Авдіївку станом на 12 лютого Фото: deepstatemap.live

За словами командира 47-ї окремої механізованої бригади Дмитра Рюмшина, ЗС РФ перестали використовувати на Авдіївському напрямку "м'ясні штурми". Тепер ворог перейшов до тактики невеликих штурмових груп за підтримки авіації. Причина — окупанти не можуть підтримувати постійний темп "м'ясних штурмів".

"Зараз "м'ясними хвилями" вже не намагаються закидати, немає стільки людей. Намагаються промацувати нашу оборону малими штурмовими групами, працює авіація, наші воїни стійко стоять на позиціях", — заявив офіцер.

Кадри з українського танка, який б'є окупанта на околицях Авдіївки

У ранковому зведенні Генерального штабу від 12 лютого вказується, що окупанти завдали авіаударів по низці населених пунктів і Авдіївці зокрема. За добу відбулося 100 бойових зіткнень, з яких 23 атаки були в районі Авдіївки.

"Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат", — зазначають у зведенні Генштабу.

Речник Пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону повідомив, що РФ намагається прорватися на південь від коксохімічного заводу і кар'єру в Авдіївці. Їхня мета — перерізати логістичні шляхи постачання. Якщо їм це вдасться, то захисникам буде набагато складніше проводити ротацію та забезпечувати сили.

"Якщо вони вийдуть ближче до тієї артерії постачання, тієї дороги, яка проходить повз коксохімічного заводу, трохи західніше, то постачання, логістика, заміна і посилення наших підрозділів в операційному районі Авдіївки буде дуже утруднено", — пояснив Лиховій.

Втрати ЗС РФ більш ніж у 10 разів вищі, ніж у ЗСУ — OSINT

Російська армія за 4 місяці активних штурмових дій втратила 655 одиниць техніки, тоді як Сили оборони — 55. Про те, наскільки великими є втрати в танках, свідчить наступний факт: кожен 10-й втрачений танк ЗС РФ був підбитий або знищений саме на Авдіївському напрямку.

OSINT-аналітик Naalsio веде підрахунок втрат за фото- або відеоданими. ЗС РФ втратили 222 танки, що перевершує загальну кількість танків у всій Франції. Французька армія, за даними довідника Military Balance 2023, мала на озброєнні 215 Leclerc.

Загальний список втрат російських військ на Авдіївському напрямку

Сили оборони зміцнили Авдіївку свіжими силами

11 лютого командувач ОСГВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що на Авдіївський напрямок відправили свіжі сили.

"Російського агресора активно знищують і беруть у полон, зокрема, і наші свіжі сили, які вступили в бій", — зазначив Тарнавський.

Також він додав: що за добу 10 лютого українські захисники знищили: