Без мами лишилися два сина: війна забрала життя 22-річної бойової медикині зі Сміли

Анна Богуславська була солдатом, санітарним інструктором медичного пункту 2 штурмового батальйону в/ч ЗСУ. 1 лютого вона пішла з життя в лікарні Дніпра.

Війна забрала життя 22-річної захисниці зі Сміли на Черкащині. Вона померла у лікарні Дніпра. Про це повідомили у Смілянській міській раді.

"Біду приносить війна у родини нашої громади. Цього разу вона обірвала життя молодої дівчини, нашої смілянки, 22-річної Анни Богуславської. Висловлює щирі співчуття матері і двом синочкам Анни Богуславської та сумуємо разом з родиною. Нехай душа молодої дівчини, яка стала на захист рідної землі, знайде вічний спокій", — йдеться в повідомленні.

Анна Богуславська була солдатом, санітарним інструктором медичного пункту 2 штурмового батальйону в/ч ЗСУ. 1 лютого вона померла в лікарні Дніпра.

В коментарях під публікацією користувачі мережі висловили співчуття в зв'язку зі смертю захисниці:

Не можу слів підібрати. Першу жінку, на жаль, поховають в нашому місті Сміла. Гарна, прекрасна, молода красуня, в якої все життя могло бути попереду. Вона наважилась піти туди, куди не кожен чоловік захоче. Спочивай з миром, красуне, я дякую тобі.

Царство небесне. Дуже боляче. Героїні Слава!

Із загиблою медикинею прощаються 12 лютого. Дівчину поховають на кладовищі села Плоске на Черкащині.

Нагадаємо, що 2 лютого на фронті загинула бойова медикиня з Карпатської Січі Вагнер Савіта Діана, яка була громадянкою Німеччини. Для батальйону це стала перша втрата жінки військовослужбовиці. Жінка переїхала в Україну ще до початку повномасштабної війни.