До двох тисяч правок: нардеп розповів, коли приймуть законопроєкт про мобілізацію (відео)

До 21 лютого народні депутати подаватимуть правки до законопроєкту про мобілізацію. Їхня велика кількість може сповільнити процес розгляду документа, розповів Ярослав Железняк.

Новий законопроєкт про мобілізацію можуть прийняти до кінця лютого, а підписати на початку березня. Тоді як вступити в дію документ може у квітні. Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк під час телемарафону.

Верховна Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт щодо посилення мобілізації 7 лютого. Проте нардепи подаватимуть правки до нього до 21 лютого. Зі слів Железняка, до цього часу обговорення правок не проводиться, тривають консультації зі всіма фракціями.

"Я впевнений що їх (правок — ред.) буде багато. Умовно тисяча-дві, а це все одно велика кількість", — сказав Ярослав Железняк.

Він розповів, що кожна правка — це дві хвилини пленарного часу. Умовно, тисяча правок займе 2000 хвилин, що є значно більше, ніж засідає парламент в один пленарний тиждень.

Ярослав Железняк зауважив, що велика кількість правок може сповільнити процес розгляду законопроєкту. Проте можливо будуть певні "креативні підходи" з боку коаліції, коли парламент розглядатиме правки ввечері. Нардеп очікує, що законопроєкт приймуть до кінця лютого, підпишуть на початку березня, а вступить у дію через місяць — на початку квітня.

Натомість народний депутат з фракції "Слуга народу" Дмитро Наталуха вважає, що законопроєкт стане одним із рекордсменів щодо правок. Він переконаний, що документ важливий, оскільки стосується людських життів. Зокрема, під час обговорення при першому читанні у нардепів виникало різне бачення щодо того, яким чином повинна відбуватися мобілізація.

Нагадаємо, заступник міського голови — секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко розповів, що в разі прийняття нового законопроєкту про мобілізацію на комунальних підприємствах можна буде забронювати до 50% людей від загальної кількості військовозобов'язаних.

Раніше адвокат і радник Gracers Law Firm Сергій Савинський наголосив, що новий законопроєкт про мобілізацію не дає повної відповіді про те, де можна вручати повістки.