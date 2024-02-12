До двох тисяч правок: нардеп розповів, коли приймуть законопроєкт про мобілізацію (відео)

До 21 лютого народні депутати подаватимуть правки до законопроєкту про мобілізацію. Їхня велика кількість може сповільнити процес розгляду документа, розповів Ярослав Железняк.

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Новий законопроєкт про мобілізацію можуть прийняти до кінця лютого, а підписати на початку березня. Тоді як вступити в дію документ може у квітні. Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк під час телемарафону.

Верховна Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт щодо посилення мобілізації 7 лютого. Проте нардепи подаватимуть правки до нього до 21 лютого. Зі слів Железняка, до цього часу обговорення правок не проводиться, тривають консультації зі всіма фракціями.

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"Я впевнений що їх (правок — ред.) буде багато. Умовно тисяча-дві, а це все одно велика кількість", — сказав Ярослав Железняк.

Він розповів, що кожна правка — це дві хвилини пленарного часу. Умовно, тисяча правок займе 2000 хвилин, що є значно більше, ніж засідає парламент в один пленарний тиждень.

Ярослав Железняк зауважив, що велика кількість правок може сповільнити процес розгляду законопроєкту. Проте можливо будуть певні "креативні підходи" з боку коаліції, коли парламент розглядатиме правки ввечері. Нардеп очікує, що законопроєкт приймуть до кінця лютого, підпишуть на початку березня, а вступить у дію через місяць — на початку квітня.

Натомість народний депутат з фракції "Слуга народу" Дмитро Наталуха вважає, що законопроєкт стане одним із рекордсменів щодо правок. Він переконаний, що документ важливий, оскільки стосується людських життів. Зокрема, під час обговорення при першому читанні у нардепів виникало різне бачення щодо того, яким чином повинна відбуватися мобілізація.

Нагадаємо, заступник міського голови — секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко розповів, що в разі прийняття нового законопроєкту про мобілізацію на комунальних підприємствах можна буде забронювати до 50% людей від загальної кількості військовозобов'язаних.

Раніше адвокат і радник Gracers Law Firm Сергій Савинський наголосив, що новий законопроєкт про мобілізацію не дає повної відповіді про те, де можна вручати повістки.