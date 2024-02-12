До двух тысяч правок: нардеп рассказал, когда примут законопроект о мобилизации (видео)

До 21 февраля народные депутаты будут подавать правки к законопроекту о мобилизации. Их большое количество может замедлить процесс рассмотрения документа, рассказал Ярослав Железняк.

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Новый законопроект о мобилизации могут принять до конца февраля, а подписать в начале марта. Тогда как вступить в действие документ может в апреле. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк во время телемарафона.

Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект об усилении мобилизации 7 февраля. Однако нардепы будут подавать правки к нему до 21 февраля. По словам Железняка, до этого времени обсуждение правок не проводится, продолжаются консультации со всеми фракциями.

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"Я уверен, что их (правок — ред.) будет много. Условно тысяча-две, а это все равно большое количество", — сказал Ярослав Железняк.

Он рассказал, что каждая правка — это две минуты пленарного времени. Условно, тысяча правок займет 2000 минут, что значительно больше, чем заседает парламент в одну пленарную неделю.

Ярослав Железняк отметил, что большое количество правок может замедлить процесс рассмотрения законопроекта. Однако возможно будут определенные "креативные подходы" со стороны коалиции, когда парламент будет рассматривать правки вечером. Нардеп ожидает, что законопроект примут до конца февраля, подпишут в начале марта, а вступит в действие через месяц — в начале апреля.

Зато народный депутат из фракции "Слуга народа" Дмитрий Наталуха считает, что законопроект станет одним из рекордсменов по правкам. Он убежден, что документ важен, поскольку касается человеческих жизней. В частности, при обсуждении при первом чтении у нардепов возникало разное видение относительно того, каким образом должна происходить мобилизация.

Напомним, заместитель городского головы — секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко рассказал, что в случае принятия нового законопроекта о мобилизации на коммунальных предприятиях можно будет забронировать до 50% людей от общего количества военнообязанных.

Ранее адвокат и советник Gracers Law Firm Сергей Савинский отметил, что новый законопроект о мобилизации не дает полного ответа о том, где можно вручать повестки.