"Азов" розширюється: до бригади увійшов елітний загін ССО (відео)

У бригаді зазначили, що Бійці "Любарта" брали участь у визволенні Київської області, а також у боях за Нескучне та Велику Новосілку, обороні Бахмута, форсували Дніпро й воювали на Запорізькому напрямку.

Окремий загін спеціального призначення "Любарт" ССО увійшов до складу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України. Про це повідомили у пресслужбі бригади "Азов".

Як повідомляється, цей новий підрозділ було сформовано на базі ветеранів полку "Азов" у відповідь на загострення ситуації після початку широкомасштабної агресії Росії. Підрозділ приєднується до бригади "Азов" як п'ятий батальйон спеціального призначення.

"Бійці "Любарта" брали участь у визволенні Київщини, боях за Нескучне та Велику Новосілку, обороняли Бахмут, форсували Дніпро на Херсонщині та воювали на Запорізькому напрямку", — йдеться у повідомленні "Азова".

Що відомо про загін "Любарт"

ОЗСП "Любарт" — це військове формування, що включає в себе в основному жителів Волині, добровольців, ветеранів бойових дій на сході України, а також членів полку "Азов", "ультрас" і активістів з організацій "Національний Корпус", "Національні дружини" і "Centuria". Підрозділ був створений у Луцьку з посиленням бойових дій.

Нагадаємо, 8 лютого стало відомо, що полк особливого призначення ГУНП у Дніпропетровській області, в якому спецпризначенці раніше відмовилися вступати до штурмової бригади "Лють", буде розформовано. Заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич заявив, що ті правоохоронці, які відмовляться від вступу до штурмової бригади, будуть "звільнені з врученням повісток".

Раніше, 4 лютого, колишній народний депутат Ігор Мосійчук опублікував відео, на якому співробітники спецпідрозділів Нацполіції відмовляються переходити до об'єднаної штурмової бригади "Лють".