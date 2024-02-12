"РФ — держава-контрабандист № 1": ГУР почало полювання на Starlink окупантів на фронті

Від початку 2024 року встановлення і використання окупантами Starlink стало системним та налагодженим, говорять в українській воєнній розвідці.

Українські спецпризначенці ГУР оголосили полювання на ворожі Starlink на окупованих територіях. Про це 12 лютого в ефірі телемарафону повідомив представник ГУР Андрій Юсов.

За його словами, ці пристрої в Росію, скоріш за все, завозять контрабандою.

"Справді, Росія продовжує працювати через так званий паралельний імпорт, а по суті, контрабанду через треті країни. Ми не будемо називати конкретні країни, ця інформація потребує уточнення, але Starlink у вільному продажу на території РФ на відкритих онлайн-майданчиках", — зазначив представник ГУР.

Він додав, що від початку 2024 року встановлення і використання окупантами Starlink стало системним та налагодженим.

"На ці пристрої, девайси, окупанти роблять ставку. Тому так, звичайно, ведеться робота з нейтралізації цієї загрози. Ми зараз ці деталі розкривати не будемо", — заявив він.

Андрій Юсов наголосив, що ГУР не стверджує, що росіянам офіційно продають термінали Starlink.

"Сьогодні РФ не тільки держава-терорист № 1, але й держава-контрабандист № 1. Тому так, це проблема, над якою сьогодні працюють", — сказав він.

Нагадаємо, що 8 лютого у соцмережах з’явились повідомлення,що ЗС РФ поставляють через ОАЕ термінали Starlink. Військовий Сергій Безкрестнов з позивним "Флеш" розповів, що у закритій групі росіяни обговорювали досвід використання Starlink на передовій у південній частині України.

10 лютого у ГУР підтвердили, що російські окупанти використовують супутникові пристрої SpaceX Starlink на території України.