НАТО не может залежати від забаганок президента США: Боррель різко висловився щодо заяв Трампа

Раніше 45-й президент США заявив, що заохочуватиме Росію нападати на країни НАТО, які "недостатньо платять внески" до Альянсу.

Глава зовнішньої політики ЄС Жозеп Боррель різко висловився щодо заяви експрезидента США Дональда Трампа про те, що у разі його переобрання він не захищатиме всі країни НАТО. Боррель сказав, що НАТО — не меню в ресторані. Про це він наголосив у спілкуванні зі ЗМІ перед неформальною зустріччю міністрів країн ЄС з питань розвитку, пише SKY.

Борреля попросили прокоментувати заяви Дональда Трампа щодо НАТО і плани "заохотити Росію до агресії". На думку дипломата, заяви експрезидента США є несерйозними і безвідповідальними.

"Країни НАТО не можуть говорити "так" сьогодні і "ні" завтра, коли йдеться про захист альянсу. Він або існує, або ні", — додав Боррель.

Верховний представник Європейського союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель попередив, що Північноатлантичний альянс не повинен залежати від забаганок президента США.

"НАТО не може бути військовим альянсом "a la carte", який залежить від забаганки президента США", — сказав він.

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив, що США не будуть захищати країни НАТО в разі нападу Росії. Він пояснив це недостатнім фінансуванням оборонної сфери.

У Польщі занепокоїлися словами екслідера США Дональда Трампа про те, що на посаді президента не збирається безоплатно захищати союзників по НАТО від можливого нападу. На думку заступника глави МЗС Анджея Шейна, країни мають співпрацювати, попри політичні розбіжності, у питаннях безпеки та зовнішньої політики.

Президент США Джо Байден сказав, що заяви Дональда Трампа про погрози "заохотити Росію" напасти на одного з членів НАТО є "жахливими та небезпечними".