"Нам і Україні потрібні американці": Rheinmetall анонсував виробництво 700 тис. снарядів до 2025-го

Керівник корпорації зазначив, що вони в процесі подвоєння або навіть потроєння порохових потужностей, які потрібні для зарядів до артилерійських снарядів.

У 2025 році оборонний концерн Rheinmetall має намір вийти на показник виробництва у 700 тисяч снарядів одиниць на рік. Про це заявив керівник корпорації Армін Паппергер, повідомляє Handelsblatt.

Він розповів подробиці щодо свого плану про те, як Європа може допомогти Україні з більшою кількістю боєприпасів. Корпорація готова збільшити виробничі потужності з виробництва саме артилерійських снарядів.

Армін Паппергер зазначив, що наразі компанія в процесі подвоєння або навіть потроєння порохових потужностей, які потрібні для зарядів до артилерійських снарядів. З його слів, до наступного року Rheinmetall зможе виробляти достатньо для постачання до Європи.

"Загалом ми хочемо виробляти до 700 000 артилерійських снарядів на рік до 2025 року", – пояснив він.

На додаток до заводів в Іспанії та Угорщині, ядром розширення є завод Rheinmetall в Унтерлюсі, Нижня Саксонія. Разом з канцлером Олафом Шольцем Паппергер хоче розпочати обговорення в понеділок. Раніше німецький політик закликав надати нову допомогу Україні в США.

Через внутрішньополітичні конфлікти між демократами та республіканцями існує загроза зниження підтримки України. З погляду Паппергера, це може стати серйозною проблемою для безпеки Європи.

"Нам і Україні потрібні американці, які мають великі резерви", — сказав керівник Rheinmetall.

Нагадаємо, 6 лютого Rheinmetall оголосив, що планує поставити Україні десятки тисяч боєприпасів і техніку. Найбільший німецький виробник зброї уклав контракт на постачання українським військовим 25 основних бойових танків Leopard 1A5, а також п'ять броньованих евакуаційних машин і двох Leopard 1 для навчання.