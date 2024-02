"Загрожує порив": ЗСУ мають третину обсягу снарядів для втримання фронту, — FT

Міністр оборони Рустем Умєров пояснив єврочиновникам, що перемогу на полі бою здобуде та сторона, у якої більша кількість снарядів.

Сили оборони України мають третю частину від мінімальної кількості снарядів, необхідних українським бійцям для втримання позицій. Через нездатність західних країн налаштувати випуск БК у потрібних обсягах та блокування військової допомоги США можливі "прориви" у якійсь з ділянок фронту. Про ситуацію на російсько-українській війні розповіли на порталі Financial Times (FT).

Журналісти FT поспілкувались з політичним аналітиком Робом Лі, з неназваними високопоставленим європейським дипломатом та американським чиновником. На початку статті посилаються на лист міністра оборони України Рустема Умєрова, адресований верховному представнику Євросоюзу з закордонних справ Жозепу Боррелю. У листі вказується, що артилерія ЗСУ на лінії фронту використовує лише 2 тис. снарядів, тоді як мінімально необхідна кількість — 6 тис.

"Дефіцит зростає з кожним днем. Здатність ворога перегравати ЗСУ більш ніж 3:1 тільки погіршується", — навели фрагмент тексту на порталі.

Процитувавши Умєрова, журналісти навели кілька тез щодо наслідків ситуації та спроб її розв'язати.

На думку американського чиновника, нестача снарядів загрожує "повітряною бульбашкою" або "проривом шланга" ("airbubble" or "gap in the hose") — навели на порталі вислів співрозмовника.

Європейський дипломат зазначив, що сумнівається у можливості ЄС надати Україні необхідну кількість снарядів. При цьому зауважив, що з наявним арсеналом буде важко втримати лінію фронту.

"Європейцям буде непросто замінити США. Це не зовсім реалістично. Чи може [ЄС] бути достатньо, якщо США змінять курс? Я не впевнений".

Науковий співробітник Інституту зовнішньої політики Роб Лі зазначив ще одну проблему, крім нестачі снарядів — нестачу піхоти. На його думку, якщо така ситуація триватиме, то "тим більше погіршуватиметься Україна".

Також на FT навели думку Умєрова щодо того, як Україна може перемогти у війні. У тексті листа подібна ситуація називається "старим трюїзмом" (загальновідомою істиною). Трюїзм полягає у тому, що "сторона, у якої найбільше боєприпасів для бою, зазвичай перемагає".

Артилерія ЗСУ — ситуація зі снарядами

Зазначимо, навесні 2023 року представники Європейського Союзу запевнили, що до кінця року заводи вироблять 1 млн снарядів калібру 155 мм, які зможе отримати Україна. Восени з'ясувалось, що зобов'язання не виконають — підприємства не справляються з замовленням.

Тим часом Україна відшукала можливості випускати артилерійські снаряди калібру НАТО — продуктивність виробничих ліній точно не відома.

Протягом майже двох років війни Пентагон двічі на місяць оголошував про виділення нового пакету допомоги Україну — про це повідомляли на сайті відомства. У кожному пакеті — близько 200 тис. снарядів. Восени 2023 року Палата представників Конгресу США заблокувала надання 61 млрд дол.: у січні 2024 року уряд США повідомив, що більше не має грошей, щоб підтримувати Україну.

Під час засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" голова Пентагону Ллойд Остін пояснив, що єдине, що може надати США — це майданчики для навчання українських військових.

Нагадуємо, 30 січня німецький завод Rheinmetall повідомив, що готується прискорити випуск снарядів калібру 155 мм. Крім того, стало відомо, що планують збудувати завод, на якому ремонтуватимуть західні бронемашини, пошкоджені на полі бою.