Лакей Путіна: Байден жорстко відповів Трампу у відповідь на погрози союзникам у НАТО

За словами президента США, заяви Дональда Трампа є небезпечними для всього світу.

Поточний лідер США Джо Байден назвав кандидата в президенти Дональда Трампа "лакеєм" російського лідера Володимира Путіна. Про це він повідомив у своєму Twitter.

Зазначимо, що Дональд Трамп пригрозив країнам НАТО, що США не будуть їх захищати в разі нападу Росії. Він пояснював це недостатнім фінансуванням оборонної сфери.

Зі свого боку, Джо Байден назвав заяви свого попередника небезпечними. За словами Байдена, такі висловлювання його попередника показують, чому підтримка України важлива.

"Тому що, як бачите, Путін і його лакеї розраховують на більші призи", — заявив американський лідер.

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив, що США не захищатимуть країни НАТО в разі нападу Росії. Він пояснив це недостатнім фінансуванням оборонної сфери.

Президент США Джо Байден сказав, що заяви Дональда Трампа про погрози "заохотити Росію" напасти на одного з членів НАТО є "жахливими і небезпечними".