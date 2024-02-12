Кабмін дозволив ТЦК працювати цілодобово: що це означає для військовозобов'язаних (відео)

На думку адвоката Романа Сімутіна, військкомати завчасно готують до валу адміністративних справ, пов'язаних з обмеженнями прав громадян, тобто прав на керування автівкою, виїзду за кордон, арештів рахунків тощо.

Кабінет Міністрів наприкінці минулого тижня надав дозвіл ТЦК працювати цілодобово під час проведення мобілізації та/або під час правового режиму воєнного стану у країні. Про це повідомив 9 лютого представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у власному телеграм-каналі.

Що може робити ТЦК цілодобово

Розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Організовувати з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями військовозобовʼязаних і резервістів (для районних ТЦК та СП).

Вести персонально-якісний облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, облік транспортних засобів, що підлягають передачі Збройним Силам України та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час.

Коментар юриста

На думку адвоката Романа Сімутіна, яку він висловив на власному YouTube-каналі, це насамперед означає посилення мобілізації. А ще — те, що ТЦК готують до великої кількості адмінпротоколів, пов'язаних із порушенням прав військовозобов'язаних.

"Перше, що робитимуть вночі, — це розглядатимуть справи про правопорушення і накладатимуть стягнення. Друге — проводитимуть примусові медичні огляди. Третє — проводитимуть облік військовозобов'язаних. Але вони й так його проводять, і майже 99% є в електронних реєстрах", — систематизує нововведення адвокат.

За словами Сімутіна, постає питання: до чого йдемо?

"До ухвалення нового закону про мобілізацію. Водночас заочно завчасно готують ТЦК до валу адміністративних справ щодо підготовки заяв, пов'язаних з обмеженнями прав громадян, тобто прав на керування автівкою, виїзду за кордон, арештів рахунків тощо", — зауважив Сімутін.

Водночас адвокат наголосив, що Кримінально-процесуальним кодексом України заборонено допитувати людей після 20:00.

"Отже, Кабмін без рішення парламенту, тобто у порушення закону, дозволив цілодобово розглядати адміністративні справи. І розглядатимуть їх не по папірцях, без допитів. Якраз ні, справи розглядаються за участю особи, яку притягують до адміністративної відповідальності", — підсумував Сімутін.

Нагадаємо, що 17 січня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що згідно з Конституцією України, військові підрозділи, зокрема ТЦК, не можуть брати участь в обмеженні прав громадян, зокрема проводити затримання на вулицях.

Крім того, Фокус писав, що на комунальних підприємствах залишиться квота бронювання в розмірі 50% від загальної кількості військовозобов'язаних.