"Основа нашого захисту": в Україні збільшать кількість мобільних вогневих груп, — Зеленський (відео)

За словами президента Володимира Зеленського, в Україні активно розвивається виробництво систем РЕБ, які захищають українців від ворожих повітряних атак.

Український лідер Володимир Зеленський провів перше засідання Ставки за участю Олександра Сирського, який нещодавно обійняв посаду головнокомандувача Збройних сил України. Він повідомив про плани щодо збільшення кількості мобільних вогневих груп і РЕБ. Про це стало відомо з вечірнього звернення Зеленського.

"Пріоритетні питання незмінні: фронт і захист прифронтових регіонів, людей і критичної інфраструктури від російського повітряного терору", — написав він.

Під час Ставки були доповіді головкома Олександра Сирського та начальника Генерального штабу Анатолія Баргилевича, а також представників розвідок, командувачів оперативно-стратегічних угруповань військ.

Володимир Зеленський додав, що під час Ставки були доповіді енергетиків і голів військово-цивільних адміністрацій прифронтових областей. Обговорювали подальший розвиток багаторівневого захисту об'єктів електро-, водо- й теплопостачання.

Також під час засідання було ухвалено рішення про збільшення кількості й можливостей мобільних вогневих груп, додав глава держави.

"Щоб додати більше захисту, додаємо більше сил, більше можливостей нашим мобільним вогневим групам. Збільшимо кількість таких груп. Вони є однією з основ нашого захисту від російського терору, і я вдячний усім, хто служить у мобільних вогневих групах, тренує їх і допомагає", — сказав Зеленський.

Також президент сказав і про посилення підрозділу радіоелектронної боротьби.

"Як завжди, була сьогодні на Ставці доповідь про забезпечення всіх наших підрозділів: снаряди, дрони, РЕБ. Кожен в Україні, хто може виробляти ефективні системи радіоелектронної боротьби, заслуговує на повне державне сприяння — на всіх рівнях: і на центральному, від уряду, і в кожному регіоні, де є такий потенціал. Я вдячний усім представникам, зокрема, місцевої влади й кожному українському підприємцю, всім українським розробникам, які розвивають таке виробництво — системи РЕБ", — повідомив український лідер.

Нагадаємо, що в грудні 2023 року заступник керівника ОПУ Олексій Кулеба повідомив, що військові адміністрації продовжують роботу над створенням додаткових мобільних груп, повністю укомплектованих для оперативного реагування на загрози ворожих "шахедів".