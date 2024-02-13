Втратили танкову дивізію: експерт пояснив, як ЗС РФ зазнали невдач під Авдіївкою

ЗС РФ штурмували Авдіївку чотири місяці, поклавши під містом третину зібраних підрозділів. Протягом цього часу вдалось окупувати шосту частину населеного пункту.

ЗС РФ чотири місяці поспіль штурмують Авдіївку у Донецькій області, втративши при цьому третину зібраного війська. Крім того, ЗСУ знешкодили більш як танкову дивізію. Втім, всупереч просуванню російських підрозділів вглиб населеного пункту, ворог все ж зазнав "катастрофи". В чому полягає програш ЗС РФ, пояснив військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у статті на порталі "Обозреватель".

Коваленко підрахував, які військові сили зібрало російське командування під Авдіївкою. Згідно з підрахунками, ідеться про 40 тисяч особового складу — це початкове угрупування, зібране для наступу, та резерви, стягнуті на допомогу з інших ділянок.

Українське командування верифікувало знешкодження 15 тис. осіб (тобто третина складу) — результат чотирьох місяців наступу ворога. Однак є ще одна категорія втрат ЗС РФ — "непідтверджені дані". Наприклад, розглядається випадок підбиття танка, на якому їхало 10 росіян. Точно відомо про знешкодження шести осіб і втечу трьох. Але одну особу відвезли в лікарню: згідно з "непідтвердженими даними", вона також загинула: отже, з 10 осіб не стало не 60%, а 70%. Тобто, кількість втрат ЗС РФ під Авдіївкою може бути ще більшою, наголосив Коваленко (плюс 10%).

Орієнтовні втрати танків — від 315 од. (верифіковані дані Генштабу ЗСУ) до 514 од. (за оцінками видання Forbes). Таким чином ворог втратив танкову дивізію, намагаючись захопити населений пункт площею 29 кв. км, зауважив Коваленко.

Військовий оглядач визнав, що ЗС РФ проникли у Авдіївку і ведуть міські бої, прямуючи по вул. Індустріальній до траси 0542 (логістичний шлях ЗСУ) і "перерізаючи" місто навпіл. Однак, щоб досягнути цього, росіяни провели "найбільшу і найпровальнішу кампанію". Кремль наказав російському командуванню окупувати населений пункт до "жорсткого дедлайну", але "російські окупаційні війська битву за Авдіївку вже давно програли", підсумував Коваленко.

Бої під Авдіївкою — деталі

Зазначимо, орієнтовна довжина лінія фронту навколо Авдіївки — близько 30 км (від Степового на півночі до Водяного на півдні). Площа населеного пункту — 29 кв. км. Площа, захоплена росіянами, — до 5 кв.км: близько 3 кв. км на півночі біля Авдіївського коксохіму та близько 2 кв. км на півдні у районі ресторану "Царська охота".

Ситуація під Авдіївкою - яка територія окупована ЗС РФ Фото: DeepState

На порталі "Мінфін" на основі даних українського командування створили інфографіку про втрати ЗС РФ за усі місяці війни. На інфографіці можна побачити, що втрати живої сили і танків у жовтні-листопаді 2023 року (початок штурмів Авдіївки) перевищили відповідні показники лютого-березня 2023 року (бої під Бахмутом та Вугледаром).

Втрати ЗС РФ - особовий склад станом на лютий 2024 року Фото: Портал Мінфін Втрати ЗС РФ - танки станом на лютий 2024 року Фото: Портал Мінфін

Російські штурми Авдіївки почались у жовтні-листопаді 2023 року, раніше писав Фокус. Згідно з заявою президента України Володимира Зеленського, після перших двох штурмів ворог втратив більш як бригаду живої сили (близько 3 тис. осіб).

Нагадуємо, 12 лютого аналітики німецького видання Bild зауважили, що від лінії боїв у Авдіївці до логістичного шляху ЗСУ — близько 200 м. 8 лютого ця відстань складала 600 метрів, показали на карті бойових дій DeepState.