Віддають металобрухт: Еквадор поставить в Україну старі вертольоти Мі-17

Замість неробочих радянських машин армія Еквадору отримає від США партію вертольотів UH-60A/L Black Hawk.

Сполучені Штати для боротьби з місцевими наркоторговцями поставлять Еквадору деяку кількість вертольотів UH-60A/L Black Hawk. Водночас у межах домовленостей, які було укладено в січні 2024 року, старі радянські вертольоти Мі-17 армії Еквадору будуть надані Україні. Про це 12 лютого повідомив ресурс Infodefensa.

У публікації йдеться про те, що завдяки цій поставці Еквадор стане шостим оператором американських Black Hawk у Латинській Америці після Колумбії, Бразилії, Аргентини, Мексики та Чилі.

Що стосується радянських машин, то вони, як повідомляється, перебувають "у мінімальній оперативній готовності" через проблеми із запчастинами і відповідно обслуговуванням.

У зв'язку з цим оглядачі Defense Express зазначають, що, з одного боку, гелікоптери Мі-17 — це техніка, яка знайома українським військовим, і яка не потребує створення окремої інфраструктури. З іншого — Україні передають фактично металобрухт, оскільки навіть еквадорська сторона визнає, що вертольоти перебувають практично в неробочому стані.

Таким чином українська армія може отримати в кращому разі техніку, яка стане донором запчастин для Мі-17 наших збройних сил. У такому контексті експерти ставлять запитання, чому б для ЗСУ не передавати західну техніку напряму.

"Заодно виникає питання, що нашій країні в межах допомоги від тих же США краще було б одразу передавати західну техніку. Тим паче, що наприклад, у нас вже є досвід експлуатації тих самих Black Hawk", — підсумували експерти.

Нагадаємо, журналісти Forbes 31 січня написали, що адміністрація президента США Джо Байдена озброює Україну за допомогою "кільцевої торгівлі". Схема така — одна країна платить або озброює іншу, щоб та, зокрема, озброїла третю.