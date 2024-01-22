Колумбія законсервує гелікоптери Мі-17, в яких відмовила Україні (фото)

Якщо Колумбія не вирішить проблеми з технічним обслуговуванням свого парку Мі-17, то остаточно припинить експлуатацію цих машин 2027 року.

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Колумбійські Мі-17,запит на які для України на початку 2023 року подавали США, ймовірно законсервують. Про це йдеться у матеріалі Zona Militar.

Свого часу колумбійський очільник Густаво Петро публічно відхилив запит Сполучених Штатів щодо допомоги України, тож, схоже, тепер ці гелікоптери просто знищать.

Що відомо про гелікоптери Мі-17 в Колумбії

Колумбія має на озброєнні своєї армії російські багатофункціональні гелікоптери типу Мі-17, проте в неї виникли проблеми з обслуговуванням цього озброєння.

За заявою командувача 32-ї армійської авіаційної бригади, полковника Хуліана Рінкона, з 19 гелікоптерів, що є в активі армійської авіації Колумбії, у робочому стані перебувають лише 9 таких машин або ж до 48% від усієї кількості. Інші гелікоптери перебувають на консервації — їх підтримують у "безпечному льотному стані" в очікуванні, що РФ все ж таки зможе їх обслуговувати в майбутньому.

Відмова від Мі-17 не вплине напряму на транспортні можливості війська Колумбії Фото: Ejército Nacional de Colombia

Водночас полковник Рінкон впевнено заявляє, що відмова від Мі-17 не вплине напряму на транспортні можливості війська, оскільки були створені спеціальні плани, згідно з якими ті кошти, які мали б піти на утримання цих гелікоптерів, "перекинули" на обслуговування парку гелікоптерів Black Hawk.

У будь-якому разі, якщо Колумбія не вирішить проблеми з техобслуговуванням свого парку Мі-17, то до 2027 року вже остаточно припинить експлуатацію цих машин. Ба більше, минулого року вже була низка аварій з цими гелікоптерами.

Тим часом Австралія утилізувала гелікоптери Taipan, які запитувала Україна. Міністр оборонної промисловості Пет Конрой розповів, чому ЗСУ їх у результаті не отримають. За його словами, техніку було знято з озброєння армії Австралії, і в Міноборони тривалий час шукали, кому їх можна було б продати. Зверталися до Airbus, а також компанії-підрядника НАТО Helicopter Industries, однак інтересу так ніхто й не виявив на той момент.

Нагадаємо, 12 січня повідомлялося, що українська діаспора закликала Австралію не знищувати гелiкоптери MH90, адже вони могли б сильно допомогти на фронті в Україні.