Конфлікт Росії проти НАТО: названо три найімовірніші сценарії

За словами експерта Олександра Мусієнка, повноцінна агресія, аналогічна вторгненню в Україну, малоймовірна, але сценарій, який росіяни здійснили під час анексії Криму з висадкою "зелених чоловічків", цілком реалістичний.

Росія атакує країни НАТО за наявності достатніх ресурсів для додаткового військового конфлікту, крім війни в Україні. Експерт згадав також кілька сценаріїв можливої агресії. Про це розповів керівник "Центру військово-правових досліджень" Олександр Мусієнко в інтерв'ю "РБК-Україна".

Мусієнко зазначив, що можливість нападу Росії на країни НАТО залежить від виду конфлікту. Повноцінна агресія, аналогічна війні з Україною, малоймовірна, але сценарій, аналогічний подіям у Криму, цілком реалістичний. Він уточнив, що така атака могла б здійснюватися з використанням авіації, ракетної атаки, кібератак, а також сил спеціального призначення "зелених чоловічків", які можуть бути висаджені в країнах НАТО.

Кримський сценарій

Перший ймовірний варіант, про який говорить експерт, — це "кримський сценарій", який передбачає виникнення заворушень у російськомовній громаді Латвії, унаслідок чого Росія могла б підтримати їх висадкою спецпризначенців із Білорусі.

"Наприклад, через місяць чи два в Латвії, де є російськомовна громада, починаються якісь заворушення, під час яких залітають гелікоптери з Білорусі, з яких висаджуються "зелені чоловічки" і починають підтримувати заворушення. У цей час НАТО намагатиметься вирішити, чи це напала Росія, чи якісь терористи", — розповів експерт.

Висадка в Готланді

Інший сценарій передбачає спробу висадки в Готланді, найбільшому шведському острові в Балтійському морі, з використанням Балтійська (Калінінградська область) як бази. Або ж російські кораблі можуть заблокувати вихід із Данії в Балтійське море для перевірки реакції НАТО.

Агресія проти Польщі

Також, на думку Мусієнка, можлива агресія щодо Польщі через Білорусь і Калінінград, із загрозою для Сувальського коридору, який є найуразливішим напрямком.

Нагадаємо, міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що небезпека з боку Росії для НАТО зросла. Нові дані показують, що РФ значно наростила можливості з виробництва військової техніки.

14 січня ЗМІ повідомили з посиланням на секретні документи Бундесверу, що Німеччина веде підготовку до можливого збройного конфлікту з РФ, який може початися найближчим часом.

Крім того, 1 лютого глава Генерального штабу Збройних сил Румунії Георгіца Влад заявив, що його країна наразі не готова до можливої війни з Росією, але наголосив, що необхідно серйозно розглядати цю загрозу.