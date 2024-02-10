Небезпека для НАТО зростає: РФ нарощує виробництво військової техніки, — ЗМІ

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що Росія може бути в змозі атакувати країну-члена НАТО протягом трьох-п'яти років.

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Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що небезпека з боку Росії для НАТО зросла. Нові дані показують, що РФ значно наростила можливості з виробництва військової техніки. Про це пише Jyllands -Posten.

За його словами, Росія може бути в змозі атакувати країну-члена НАТО протягом трьох-п'яти років. Це відповідає попереднім оцінкам західних спецслужб. Також міністр підкреслив, що прямої військової загрози Данії немає.

Як пише видання Bloomberg, члени НАТО все більше стурбовані здатністю Росії швидко нарощувати виробництво зброї. Кремль переформатував економіку на військовий режим.

За оцінками розвідки Естонії, цього року Росія, як очікується, виробить 3,5 млн одиниць артилерійських боєприпасів. З іншого боку, Європа, найімовірніше, зможе виробити 1,4 млн снарядів до кінця 2024 року.

Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін говорив ще минулого місяця, що в його країні може початися війна. Цей коментар викликав суспільний резонанс.

Адмірал Роб Бауер, голова Військового комітету НАТО, у вівторок заявив, що усвідомлення того, що Захід вступив у нову еру колективної оборони, має вкоренитися на рівні суспільства.

"У багатьох країнах-союзниках на східному фланзі російська загроза відчувається дуже явно, але в країнах з іншим географічним положенням цього ще не сталося", — сказав він.

За словами Бауера, в Європі все більше голосів говорять про необхідність підготовки до конфлікту.

Раніше ЗМІ повідомляли, що НАТО хоче очолити "Рамштайн" і координувати військову допомогу Україні через Трампа. Плани переведення формату "Рамштайн" під егіду НАТО розробили радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Цю концепцію підтримали країни Східної Європи, Велика Британія і Франція.