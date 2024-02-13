"Коштує 200 тисяч рублів": у ГУР встановили, звідки в окупантів на передовій з'являється Starlink

Росіяни збирають гроші на придбання терміналів супутникового інтернету Starlink. Обладнання привозять на територію Росії з-за кордону.

Росія закуповує термінали Starlink в арабських країнах. Про це свідчить перехоплення розмови окупантів, яку отримало Головне управління розвідки Міноборони України.

Так, українська розвідка перехопила розмову двох російських загарбників, один з яких скаржиться на поганий інтернет-зв'язок на передовій. Інший йому розповідає, що у деяких побратимів зі зв'язком все нормально, бо в них є термінал супутникового зв’язку Starlink і пропонує їхньому підрозділу зібрати кошти на його придбання.

"Арабы привозят все: провода, вайфай, роутер…", — розповідає окупант.

Вартість закупівлі пристрою Starlink становить 200 тисяч рублів (понад 83 тисячі гривень).

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує: держава-агресор Росія закуповує засоби зв’язку, зокрема й термінали супутникового інтернету Starlink, для використання у війні в арабських країнах", — заявили в розвідці.

Нагадаємо, що обладнання Starlink Росія може використати для запуску непомітних морських дронів по Україні, які б складно було відрізнити від українських безпілотних катерів. ЗС РФ хотіли б атакувати ними Одесу та кораблів в українській акваторії.

Раніше повідомлялося, що ГУР почало полювання на Starlink окупантів на фронті. У ГУР кажуть, що від початку 2024 року встановлення і використання окупантами Starlink стало системним та налагодженим.

8 лютого у соцмережах з’явились повідомлення, що ЗС РФ поставляють через ОАЕ термінали Starlink.