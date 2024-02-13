Удар ракетою "Циркон" по Києву: Україна і Захід знають про засіб проти цих ракет, — Ігнат (відео)

За словами спікера Повітряних сил, зараз необхідно дочекатися результатів експертизи, яка підтвердить, що ЗС РФ дійсно застосували ЗМ22 "Циркон" для ударів по столиці. Україна докладає зусиль, щоб захиститися від ворожих балістичних ракет.

Під час обстрілів Києва російські війська вже могли застосувати гіперзвукову ракету 3М22 "Циркон". Про це заявив представник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, поки що немає докладної інформації про цю ракету, оскільки потрібні висновки експертів, які повідомили, що ракета саме такого типу застосовувалася під час атаки на столицю.

Спікер Повітряних сил також згадав про те, що російські війська для обстрілу України використовують ракети, випущені в інших країнах: знаходили їхні уламки — і це задокументовано.

Згідно з прогнозами Ігната, надалі РФ залучатиме різноманітні засоби й намагатиметься атакувати Україну саме ракетами, що летять за балістичною траєкторією: "Циркон", "Кинджал" та "Іскандер".

"І проти цих ракет потрібні засоби. Які засоби — знаємо ми, знають наші партнери", — уточнив спікер, додавши, що потрібні зусилля, щоб захиститися саме від такого різновиду озброєнь.

Юрій Ігнат — про ракети "Циркон" (з 9:16)

РФ застосувала ракети "Циркон"

Минулого тижня уламки ракети 3М22 "Циркон" виявили в Дніпровському районі столиці.

За словами представників Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ), під час обстрілу 7 лютого 2024 року російські війська використовували саме "гіперзвукову" ракету 3М22 "Циркон". Олександр Рувін, який очолює інститут, уточнив, що маркування на частинах і уламках, ідентифікація деталей та інші особливості вказують саме на згаданий тип зброї — виявлені елементи не використовуються в інших ракетах.

На комплектувальних вузлах "Циркону" значиться маркування 3л22, 3в22, таке ж — на уламках ракети. Але мікроелектроніка ракети була практично повністю знищена і не піддається аналізу.

Нагадаємо, що РФ використовує Україну як випробувальний полігон для нової ракетної зброї.

Також повідомлялося, що РФ готує підводні човни під ракети "Циркон".