Бригада ЗСУ в Авдіївці більше не може утримувати місто: направлено підкріплення (карта)

За словами речника 110-ї ОМБр Івана Секача, уперше за два роки роботи деякі підрозділи бригади були відведені від передової для відпочинку та ротації.

Підрозділи 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, розміщеної в Авдіївці, зазнають труднощів в утриманні міста, але отримують підкріплення від інших частин Збройних сил України. Про це заявив начальник служби зв'язків із громадськістю бригади Іван Секач в інтерв'ю "Радіо Свобода" 13 лютого.

Секач зазначив, що попри відсутність достатніх ресурсів для утримання міста, бригада отримала підтримку від дружніх частин, що сприяє полегшенню обстановки. Він наголосив, що вперше за два роки роботи деякі підрозділи бригади були відведені від передової для відпочинку та ротації.

"Дійсно, прийшло підкріплення. Я не буду говорити, що це за підрозділ. Але це потужна підтримка, нам трохи так спокійніше стало, коли вона прийшла", — каже Секач.

Ситуація в Авдіївці 13 лютого за версією Deep State Фото: deepstatemap.live

За словами Секача, бої в Авдіївці та околицях тривають, водночас російські сили домінують за чисельністю і застосовують авіацію, а також експериментують із різними бойовими групами і бронетехнікою. Секач припускає, що російська армія прагне захопити Авдіївку до президентських виборів у Росії в березні поточного року.

"У них є перевага в авіації повноцінна, тобто ми не можемо ніяк вплинути на авіанальоти, на бомбардування міста і наших позицій. У них величезна кількість особового складу, з яким вони не рахуються", — каже Секач.

Ситуація в Авдіївці

12 лютого командир 47-ї окремої механізованої бригади Дмитро Рюмшин розповів, що ЗС РФ перестали використовувати на Авдіївському напрямку "м'ясні штурми" і перейшли до тактики невеликих штурмових груп за підтримки авіації. Причина — окупанти не можуть підтримувати постійний темп "м'ясних штурмів".

Карта боїв за Авдіївку за версією Bild на 12 лютого

Того ж дня аналітик BILD Юліан Репке заявив, що російські окупанти все ближче до того, щоб захопити Авдіївку. На його думку, це може статися найближчими днями або найближчі 2 тижні.

Також 12 лютого стало відомо, що ЗСУ спрямували підкріплення в Авдіївку, і, можливо, для цієї мети використовують сили однієї з найкращих українських бригад. 3-тя окрема штурмова бригада — єдина із сухопутних бригад ЗСУ, про яку точно відомо, що минулого тижня вона перебувала в резерві на сході України.