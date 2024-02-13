Морпіхи підняли прапор України на водонапірній вежі у Кринках на Лівобережжі (відео)

За інформацією аналітиків, противник продовжує бити КАБами по лівобережжю Херсонщини. Російський генерал Михайло Теплинський хоче таким чином ліквідувати плацдарм, однак, як додають експерти, виходить в нього "так собі".

Українські військовослужбовці підняли державний прапор України на водонапірній вежі у Кринках на лівому березі в Херсонській області. Про це у вівторок, 13 лютого, повідомили у DeepState.

Аналітики зазначають, що прапор встановили бійці 35-ої окремої морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.

Крім того, українські морпіхи поділилися відео після встановлення прапору у селі.

"Ворог продовжує бити по логістиці та КАБами по самих Кринках. Кацапський генерал Теплинський думає таким чином ліквідувати плацдарм, але виходить в нього так собі. Нагадуємо, що бої тривають і до звільнення ще багато роботи", — йдеться у повідомленні.

ЗСУ просунулися на лівобережжі Херсонщини: деталі

Нагадаємо, 12 лютого аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Сили оборони України нещодавно зуміли незначно просунутися в Кринках, що на лівому березі Херсонської області.

Як зазначають в ISW, станом на 11 лютого під Кринками тривали позиційні бої.

Нагадаємо, пілот українського дрона з 36-ї бригади в Кринках за допомогою квадрокоптера встановив прапор України. Це стало можливим завдяки операції, проведеній командою дроноводів кількома днями раніше, під час якої ліквідували найнебезпечнішого російського оператора.

Раніше повідомлялося, що на лівобережжі Херсонської області російські окупанти реалізують "м'ясні штурми" без використання техніки.