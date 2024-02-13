РФ планує нарощувати війська на кордонах НАТО, війна можлива у наступні 10 років, — розвідка Естонії

Глава естонської розвідувальної служби Каупо Росін заявив, що можливість вторгнення РФ у короткостроковій перспективі є "дуже малоймовірною". Це частково обумовлено тим, що ворог змушений зберігати свою військову присутність в Україні.

Російська Федерація готується до військової конфронтації із Заходом протягом наступного десятиліття, проте її може стримати нарощування збройних сил у відповідь. Про це заявили у вівторок, 13 лютого, у Службі зовнішньої розвідки Естонії, передає Reuters.

За інформацією видання, все більше західних офіційних осіб попереджають про військову загрозу з боку Росії для країн уздовж східного флангу НАТО, закликаючи Європу провести переозброєння задля підготовки до оборони.

Глава естонської розвідувальної служби Каупо Росін сказав, що відповідна оцінка базується на планах Кремля подвоїти кількість сил, розміщених уздовж кордону з членами НАТО Фінляндією та країнами Балтії Естонією, Литвою та Латвією.

"Росія обрала шлях довгострокової конфронтації… і Кремль, ймовірно, очікує можливого конфлікту з НАТО протягом наступного десятиліття або близько того", — заявив очільник розвідки.

Він відзначає, що можливість військового вторгнення РФ у короткостроковій перспективі є "дуже малоймовірною". Це частково обумовлено тим, що Росія змушена зберігати свою військову присутність в Україні. За словами Росіна, напад залишатиметься малоймовірним, якщо нарощування російських військ буде відповідати нарощуванню сил в Європі.

"Якщо ми не будемо готові, ймовірність буде набагато вищою, ніж без будь-якої підготовки", — підкреслив він.

У виданні зазначили, що після анексії Російською Федерацією Криму у 2014 році країни Балтії збільшили свої військові витрати до понад 2% від ВВП.

Росін додає, що російський прорив в Україні до президентських виборів у РФ у березні малоймовірний, оскільки це вимагатиме мобілізації значно більшої кількості військ, ніж наразі.

Проте він зауважив, що без підтримки Заходу Україні важко буде змінити ситуацію на полі бою, оскільки Росія має перевагу у забезпеченні своїх військ боєприпасами.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомило, що міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен як і його колеги з ЄС, б'є на сполох через збільшення оборонних видатків РФ, що може призвести до прямої конфронтації з НАТО та перевірки зобов'язання Альянсу щодо колективної безпеки.

Також на початку лютого повідомлялося, що віцепрем'єр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що ситуація у світі напружена, і польська сторона припускає можливість нападу Росії.