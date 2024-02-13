На Запорізькому напрямку 12 окупантів опинилися в полоні "абалдєнних" бійців ЗСУ (фото)

На штурм позицій ЗСУ йшли близько двох десятків росіян. Українських захисників було в кілька разів менше, ніж окупантів.

На Запорізькому напрямку в російських окупантів не задався штурм, і вони ледь не цілим підрозділом потрапили в полон до ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба ОК "Захід".

Зазначається, що російські окупанти пішли на штурм позицій бійців 65-ї окремої механізованої бригади. Українські захисники діяли професійно, тож ворожа атака провалилася.

"На Запорізькому напрямку воїни 65-ї ОМБр успішно відбили штурм, узявши в полон 12 росіян із 71-го мотострілецького полку", — ідеться в повідомлення.

На оприлюднених кадрах видно, що на штурм позицій ЗСУ йшли близько 2 десятків росіян. Далі на відео потрапив момент, як бійці ЗСУ, яких було в кілька разів менше, ніж окупантів, виловлюють їх по посадці. На одному з кадрів група росіян збилася докупи та, порадившись, вирішила не чинити опір і почимчикувала здаватися.

Полонених вивели в безпечне місце й допитали. Один із них насмішив українських захисників своїми відповідями.

"Як українці воюють?" — запитав один із бійців ЗСУ.

"Абалдєнно", — висловив своє захоплення окупант.

Позиції ЗСУ штурмували близько 20 окупантів

Нагадаємо, що в районі Білогорівки на Луганщині групу бійців Сил оборони, які перебували в підземному тунелі, засипало під час атаки авіабомбами. Окупанти змушували їх здатися в полон, але українські захисники відмовилися.

Раніше повідомлялося, що на Донеччині окупанти 155-ї бригади ЗС РФ ішли вперед тільки тому, що в них не було іншого вибору. Тих, хто відступав, розстрілювали загороджувальні загони зі снайперами.