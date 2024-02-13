"Обстріл" Селідового: в ЗСУ спростували заяву окупантів про удар по місту (фото)
У РФ повідомили про нібито загибель 200-1500 українських військових в результаті удару "Искандеров", але бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що заява не відповідає дійсності. Росіяни намагаються прикрити власні колосальні втрати на Таврійському напрямку.
Російські пропагандисти і телеграм-канали 13 лютого писали про нібито ураження українських військових в Селідовому. Заяви окупантів є дезінформацією. Відповідний допис опубліковано на сторінці командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.
Ситуація в місті Селідове – що заявляли окупанти
Близько 13:00 в російських телеграм-каналах почали розповсюджувати заяву про нібито удар російської армії по місцю перебування українських військових в місті Селідове. Стверджувалось, що від удару загинуло 200-1500 військових, але жодних доказів у ворожих ресурсах не було окрім дописів в телеграм-каналах.
Пізніше у виданні Mash повідомили, що ЗС РФ застосували ракети "Искандер" з касетною бойовою частиною. Також вони опублікували відео, на якому російські військові слухають звуки "прильотів". Заявлялось, що це і є наслідок удару "Искандеров", але відеоролик публікувався вже раніше.
Пропагандисти заявляли, що резерви нібито мали перейти на підтримку українських сил в Авдіївці, де наразі складна ситуація. Нібито під удар потрапили бійці бригади "Азов", а сам головнокомандувач генерал-полковник Олександр Сирський "терміново відправився на Авдіївський напрямок".
Фейк про обстріл Селідове – реакція ЗСУ
За заявою Олександра Тарнавського, окупанти намагаються приховати власні колосальні втрати на Таврійському напрямку. Лише за минулу добу ЗС РФ втратили 645 осіб, а з 5 по 11 лютого — 2947 осіб.
"Російські пропагандисти запустили дезінформаційну кампанію про нібито втрати Сил оборони України під Селидовим на Донеччині. Це російська ІПСО", — підкреслив Тарнавський.
Раніше низка українських військових і офіцерів спростовували інформацію російських пропагандистів.
"Особисто мої хлопці, які знаходяться під Селидове нічого навіть не чути, ніякого вибуху. Вибух було б чутно за десятки кілометрів або в мене побратими глухі, в чому я сумніваюсь", — написав лейтенант ЗСУ із позивним "Алекс".
Також в фейковому телеграм-каналі 35-ї бригади ЗСУ розповсюджувалась інформація про "втрати" ЗСУ від удару. Проте речник Української добровольчої армії – Південь Сергій Братчук повідомив, що канал є підробленим.
Нагадаємо, 12 лютого партизани руху "Атеш" проникли на аеродром в Єйську, з якого РФ обстрілює Україну. Вони провели розвідку.
13 лютого експерти повідомили, що РФ втратила танкову дивізію під Авдіївкою, а це понад 220 машин.