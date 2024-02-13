Дружина виїхала, а вони залишились: українець проігнорував повістку, бо виховує двох дітей

Чоловік живе з рідним сином та донькою жінки. З його слів, коли мати повертається в Україну, проживає все одно окремо.

В Україні за ухилення від мобілізації засудили чоловіка, що сам виховує двох дітей. Про це відомо з вироку Снятинського районного суду Івано-Франківської області від 31 січня.

Уродженець села Русів є солдатом запасу. 21 листопада 2022 року він прибув у ТЦК та протягом трьох днів проходив військово-лікарську комісію. В результаті ВЛК визнала чоловіка придатним до військової служби, і йому вручили "бойову повістку".

25 листопада на українця чекали у пункті збору, звідки мали відправити у військову частину. Проте він так і не з’явився, проігнорувавши повістку. Це кваліфікували як ухилення від призову.

На суді чоловік визнав вину та пояснив, що у нього "не було наміру" прибувати у ТЦК за повісткою. Він вважав, що не може бути мобілізований, бо "самостійно виховує неповнолітнього сина". Зі слів українця, дитину "немає з ким залишити", адже її мати перебуває за кордоном.

"З дружиною разом вони не проживають понад два роки, спільне господарство не ведуть, дружина працює за кордоном, а він проживає з дитиною. Він подав позов до суду про розірвання шлюбу з дружиною. Родичів, з якими можна залишити сина, у нього немає, з батьками дружини він не спілкується. Коли дружина приїжджає з-за кордону, то проживає окремо від них", — передали у вироку.

Представниця ТЦК пояснила, що жінка "може повернутися додому і сама доглядати за дитиною", тож права на відстрочку ця обставина не дає. У Снятинській міській раді проінформували, що насправді ухилянт утримує двох дітей.

Окрім сина 2012 року народження з чоловіком проживає донька його дружини. Дівчинка народилась у 2005 році та мала статус дитини з інвалідністю до 18 років. Також міськрада підтвердила, що жінка перебуває за кордоном.

Ухилянта визнали винним та засудили до трьох років ув’язнення. До набрання вироком законної сили його посадили під цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, у Нацполіції відповіли, чи можуть мобілізувати вже засудженого ухилянта або особу, яка отримала підозру.

Аналітики порталу для пошуку роботи розібрались, які кадри найбільше потрібні ЗСУ.