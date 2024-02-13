Українця засудили за ігнорування повістки: прокурори подали апеляцію і домоглися свого

Сторона обвинувачення була не згодна з вироком суду. Правоохоронців не влаштувало, що ухилянту призначили недостатньо жорстке покарання.

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Правоохоронці добилися, щоб мешканця Хмельницької області засудили за ухилення від мобілізації до реального покарання. Деталями справи поділилася пресслужба Хмельницької обласної прокуратури.

34-річний мешканець Хмельницького району потрапив на лаву підсудних за ухилення від призову на військову службу. Суд першої інстанції призначив йому ув’язнення на три роки, але звільнив від відбування покарання з іспитовим строком.

Прокуратура подала скаргу, і Хмельницький апеляційний суд скасував вирок. Правоохоронці довели, що чоловік стоїть на обліку, є придатним до служби та не має права на відстрочку від мобілізації.

"Однак чоловік у період воєнного стану, отримавши повістку, без поважних причин не з’явився на вказану дату й час до РТЦК та СП", — наголосили у відомстві.

Прокурори не погодилися з призначеним покаранням, тому вимагали скасувати вирок. Апеляційний суд підтримав цю позицію та ухвалив новий вирок. Ухилянт проведе призначені йому три роки за ґратами.

Нагадаємо, перший заступник голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе відповів, чи можуть мобілізувати вже засудженого ухилянта.

Командир батальйону "Вовки да Вінчі" Сергій "Філя" Філімонов заявив, що в Україні необхідно мобілізувати ще щонайменше 250 тисяч осіб.