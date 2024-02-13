Мобілізація в Україні: коли військовозобов'язаний або резервіст має право не йти в ТЦК

Згідно із законодавством, існує перелік поважних причин, коли військовозобов'язані та резервісти мають право не з'явитися до ТЦК за повісткою, але ці підстави мають бути підтверджені документально.

Повістка вимагає присутності адресата в територіальному центрі комплектування. Мета візиту варіюється залежно від типу повістки. Проте є ситуації, коли особа має право відмовитися від відвідування ТЦК, незважаючи на наявність повістки. Про це йдеться в матеріалі видання NV.

З першого дня початку повномасштабного вторгнення Росії триває мобілізація. Усі громадяни, віком від 18 до 60 років, зобов'язані зареєструватися у військкоматі та підлягають призову на військову службу. Уряд і парламент мають намір внести зміни в правила мобілізаційних заходів. Планується знизити вікову межу для військовозобов'язаних до 25 років і ввести можливість проходження військового обліку онлайн.

Незалежно від трансформацій законодавства, залишаються незмінними положення Конституції України. Згідно зі статтею 17 Конституції України захист суверенітету і територіальної цілісності України є найважливішими функціями держави і справою всього Українського народу. Також відповідно до статті 65 Конституції України Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком громадян України. Громадяни несуть військову службу відповідно до закону.

Згідно з існуючими правилами, у військовозобов'язаних і резервістів є певний список поважних причин, через які вони мають право не з'явитися до територіального центру комплектування за повісткою. Однак для використання цих підстав необхідно надати відповідні документи на підтвердження.

Коли можна не йти за повісткою в ТЦК

Згідно з постановою КМУ № 673 від 28 липня 2010 року законно затверджено п'ять підстав, коли особа може несвоєчасно прибути за повісткою, врученою в ТЦК або за викликом з військової частини. Останні зміни до порядку були внесені до тексту 5 жовтня 2022 року. Після них положення постанови почали поширюватися, зокрема, й на резервістів, раніше вони стосувалися тільки військовозобов'язаних.

Нова версія законопроєкту передбачає, що резервісти з'являються до частини або військового формування, куди їх зараховано, без повістки, а за викликом командира в будь-якій формі. Військовозобов'язані ж перебувають на військовому обліку в ТЦК за місцем проживання, і для мобілізації необхідно викликати їх для уточнення даних і перевірки стану здоров'я на військово-лікарській комісії. Якщо така особа не має підстав для відстрочки і визнана придатною або обмежено придатною постановою ВЛК, їй вручають мобілізаційне розпорядження — це і є аналог виклику резервіста.

Відповідно до чинних правил, поважні причини, які можуть бути надані військовозобов'язаним або резервістам для пояснення їхнього неприбуття або несвоєчасного прибуття на призов на збори в установлене місце і час, встановлений керівником відповідного територіального центру комплектування (Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки), мають бути підтверджені відповідними документами (довідками). Перелік таких поважних причин включає в себе:

смерть близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича дружини (чоловіка), що сталася пізніш як за сім діб до дати початку зборів; хвороба або необхідність догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми або дружини (чоловіка), які проживають разом із військовозобов'язаним або резервістом, у разі неможливості догляду за хворим іншим близьким родичем; здійснення щодо військовозобов'язаного або резервіста кримінального провадження, а також застосування до нього адміністративного стягнення чи кримінального покарання, що унеможливлює його прибуття; потрапляння під вплив надзвичайної ситуації, яка виникла під час призову на збори та стала перешкодою своєчасному прибуттю; складання державних іспитів у вищих навчальних закладах.

Як зміниться перелік поважних причин у разі ухвалення законопроєкту № 10449

У розділі 3 статті 22 запропонованого законопроєкту "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" внесено зміни до переліку причин, що визнаються обґрунтованими для неможливості прибуття громадянина до Територіального військового комісаріату (ТВК) у встановлений строк, зазначений у повістці. Наведені підстави потребують підтвердження відповідними документами від компетентних державних органів.

Отже, поважними причинами для неприбуття до ТЦК за повісткою визнаються:

перешкода стихійного характеру;

хвороба громадянина;

дії країни-агресора;

смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка);

або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути в зазначені пункт і строк.

Особа повинна повідомити ТЦК про причини неприбуття протягом трьох діб з моменту, встановленого в повістці для прибуття до територіального центру комплектування.

Що буде якщо не з'явитися за повісткою

Національна поліція України або її територіальні підрозділи, у межах своєї компетенції, мають надати протягом десяти днів інформацію про призовників, включно з даними про притягнення до кримінальної відповідальності та наявність (відсутність) судимості, на вимогу територіального центру комплектування.

За письмовим поданням начальника ТЦК поліція може подати в розшук військовозобов'язаного, який ухиляється від мобілізації.

Нагадаємо, 6 лютого, комітет Верховної Ради України з національної безпеки, оборони та розвідки підтримав затвердження парламентом указів про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації

Того самого дня парламент затвердив укази президента України Володимира Зеленського про продовження загальної мобілізації та дії воєнного стану. Рішення підтримали 335 народних депутатів.