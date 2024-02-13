На аеродромі "Саки" в Криму сталася пожежа, — знімки NASA

Неподалік від місця пожежі, за даними місцевих пабліків, розташована російська військова техніка.

У вівторок, 13 лютого, в тимчасово окупованому Криму на аеродромі "Саки" в селі Новофедорівка сталася пожежа. Про це повідомляють у моніторинговому Telegram-каналі "Крымский ветер", посилаючись на знімки із супутника NASA.

Неподалік місця пожежі знаходиться стоянка військової техніки та майданчик радіолокаційної станції (РЛС), зазначають у пабліку.

Ця степова місцевість взимку рідко спалахує сама по собі. Випадкові пожежі зазвичай бувають лише влітку, коли багато сухостою.

Також на знімку жовтою точкою позначили місце влучання по командному пункту окупантів 6 січня 2024 року. Тоді українські військові знищили пункт управління росіян на території тимчасово окупованого Криму. Це підтвердив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Натомість у Міністерстві оборони Російської Федерації заявили, що над півостровом працювала протиповітряна оборона.

Нагадаємо, 13 лютого 2024 року гучний вибух пролунав у Джанкої. В адміністрації тимчасово окупованого півострова та Міноборони РФ вибухи не коментували. Однак від цих звуків, за інформацією місцевих пабліків, тремтіли шибки у Красногвардійському районі.

31 січня 2024 січня Україна атакувала аеродром "Бельбек". Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив про ураження щонайменше трьох російських літаків.