Атака на аеродром "Бельбек": у ЗСУ відреагували на чутки про ліквідацію генерала РФ (відео)

Росіяни намагаються спровокувати так звану помсту. Вони хочуть виправдати свої терористичні дії, вважає керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

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Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк не підтвердила ліквідацію російського генерал-лейтенанта Олександра Татаренка під час удару по аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Севастополі в Криму 31 січня. Про це вона повідомила під час телемарафону.

Наталія Гуменюк переконана, що це кампанія з потужного впливу на суспільство. Ворог намагається в гібридному полі продовжувати тиск на своїх представників війська та на своє населення.

"Саме вони (росіяни, — ред.) вкидали інформацію про знищення генерал-лейтенанта, але наші джерела це не підтверджують", — сказала вона.

За словами Гуменюк, противник намагається спровокувати так звану помсту. Так окупанти виправдовують свої терористичні дії, оскільки мститися Україні немає за що, адже саме росіяни ведуть проти нас "терористичну війну".

Як знищення командного пункту РФ впливає на ситуацію на фронті

Наталія Гуменюк зауважила, що зниження командного пункту впливає на керування авіацією, проте росіяни намагаються зобразити все так, ніби нічого не змінилося. Зокрема, ПКС РФ намагаються поновити бомбардування на Півдні попри ризики застосування авіації. Вона додала, що застосування керованих авіабомб і удар по Херсону був направлений для того, аби переконати, що нічого не змінилося.

Ліквідація Татаренка на аеродромі "Бельбек": що відомо

2 лютого в росЗМІ з'явилася інформація про смерть російського командира авіаційної ескадрильї генерала-лейтенанта Олександра Татаренка, якого нібито вбили під час атаки ЗСУ на аеродром "Бельбек". Також нібито було знищено десять російських військових.

Удар по аеродрому "Бельбек": що відомо

31 січня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Зокрема, крилаті ракети вдарили по аеродрому "Бельбек" у Севастополі. 1 лютого з'явилися знімки наслідків удару.

2 лютого речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що в результаті атаки було уражено щонайменше три російські літаки.

Нагадаємо, 3 лютого аналітики DeepState показали супутникові знімки, що підтвердили наслідки ураження по аеродрому "Бельбек". Вони зазначили, що було уражено командний пункт ЗС РФ.