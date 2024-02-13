"Ключова зброя": РФ масово застосовує FPV-дрони, щоб просунутися біля Часового Яру (мапа)

За словами аналітиків DeepState, після того як бойовий потенціал оборони зведено до мінімуму, заходять штурмові групи з російськими десантниками, які мають відповідну підготовку.

Ситуація на схід від Часового Яру в операційній зоні між Богданівкою та Іванівським Донецької області продовжує погіршуватися. Про це у вівторок, 13 лютого, повідомили аналітики DeepState.

За інформацією аналітиків, противник силами повітряно-десантних військ намагається вийти на хребет.

"Між цим хребтом і низовиною перепад висоти у майже 100 метрів", — наголошують у повідомленні.

Як зазначають у DeepState, одна із причин такого успіху окупантів — масове застосування ворогом скидів та FPV-дронів.

"Вони просто виносять ними позиції Сил оборони, завдаючи важкі втрати пораненими та, на жаль, загиблими", — зазначають експерти.

Аналітики заявили, що ситуація на схід від Часового Яру продовжує погіршуватися

За словами аналітиків, після того як "бойовий потенціал оборони зведено до мінімуму", заходять штурмові групи з російськими десантниками, які мають відповідну підготовку. Так, як наголошують експерти, застосування БПЛА є "ключовою зброєю" армії РФ у відповідному районі.

"Інша наша традиційна проблема — якість та відсутність ІФС. Не може вирита перпендикулярно до фронту ямка стати якісним захистом. Тим паче дерево і плівка від всього не врятує. Якщо біля Берхівки та Хромового ще якось можна зрозуміти інженерну проблему, то на підступах до Часового Яру якось вже виглядає дивним. Складається таке враження, що хтось просто не вірив, що під*р туди може дійти", — додають у дописі.

Враховуючи досвід боїв за Бахмут та Авдіївку, у DeepState припускають, що противник застосує допоміжні удари з півночі (на захід від висоти 206.6) та півдня (по лінії висот 220.6-243.7).

"Цікаво, що наявність ІФС могла б частково вирішити проблему з ворожими дронами та скидами. Але через халатність це все падає на голови наших бійців. В різний період часу ми мали можливість спілкуватися з різними підрозділами на ділянці, але ніхто з них не оцінив позитивно інженерну підготовку в даному районі", — резюмують аналітики.

Нагадаємо, 11 лютого аналітики DeepState повідомили, що на окупованій Донеччині росіяни створили незвичну лінію оборони. Для цього вони використали понад 2 тисячі залізничних вагонів.

Також 11 лютого стало відомо, що ЗС РФ увійшли до Первомайського на Донеччині і захопили 40% села.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ просуваються в районі Бахмута. Також там є випадки страти українських військових окупантами.