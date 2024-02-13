Від 30 до 500 тисяч грн: у Раді пропонують ввести нові доплати для військових (інфографіка)

Документом пропонуються додаткові виплати за знищення або захоплення ворожої техніки, а також низка важливих пільг.

У вівторок, 13 лютого, у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт "Про внесення змін до кількох законодавчих актів України, що стосуються мотивації військової служби" під номером 11012. Цей законопроєкт розробляється з метою надання додаткових допомог і пільг для військовослужбовців. Про це повідомив секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко у Facebook.

"Майбутнє України сьогодні залежить від сильної та боєздатної армії. Маємо подбати про те, щоб досвідчені та професійні воїни, які стоять на захисті держави, хотіли залишитися в лавах Сил оборони навіть після отримання права на демобілізацію чи завершення контракту. А призовники — пройшли належну підготовку до служби у війську", — зазначив Костенко.

Секретар парламентського комітету висловив думку про нагальну потребу України в перетворенні своїх збройних сил — від концепції армії, яка складається з призовників, до армії, де служать професійні та мотивовані військовослужбовці.

На його думку, для досягнення цієї мети українським захисникам необхідна ефективна і прозора система доплат, пільг і гарантій.

"Основну увагу слід приділити безпосереднім учасникам бойових дій. Саме тому я ініціюю обговорення і пропоную відповідні зміни до законодавства. Я закликаю своїх колег підтримати законопроєкт №11012 на першому читанні та запропонувати свої рекомендації до другого", — наголосив Костенко.

Він висловив сподівання на те, що до обговорення законопроєкту долучаться представники Кабінету Міністрів та Офісу Президента.

"Такі питання мають об'єднувати всі політичні сили. Мою ініціативу вже підтримало понад 70 народних депутатів із різних фракцій. Тому закликатиму всіх представників різних гілок влади зробити це питання одним із пріоритетних, попрацювати разом, і, зрештою, ухвалити закон для тих, хто "на нулі та в посадках", — наголосив секретар Комітету ВР.

Костенко опублікував ключові положення зареєстрованого проєкту закону.

Виплати за знищення або захоплення російської техніки

Зокрема, законопроєктом пропонується встановлення виплат за знищення або захоплення ворожої техніки:

за танк — 200-370 тисяч гривень;

за САУ/РСЗВ — 200-370 тисяч гривень;

за БМД, БТР, БМП, командно-штабну машину, артилерійську систему — 30-100 тисяч гривень;

за інші бронеавтомобілі або вантажні автомобілі — 10-30 тисяч гривень;

за ЗРК — 200-370 тисяч гривень;

за радіолокаційні системи засобів ППО — 200-370 тисяч гривень;

за засіб контрбатарейної боротьби — 30-150 тисяч гривень;

за засіб РЕБ — 30-150 тисяч гривень;

за БПЛА розвідувального типу — 30-100 тисяч гривень;

за БПЛА ударного типу — 30-100 тисяч гривень;

за крилату і балістичну ракету — 100 тисяч гривень;

за військовий літак — 500 тисяч гривень;

за військовий вертоліт — 300 тисяч гривень;

за комплекс дальнього візуального спостереження — 30 тисяч гривень;

за військовий корабель — 300-500 тисяч гривень;

за засоби РЕР — 30-100 тисяч гривень.

Передбачається, що винагорода за знищення або захоплення ворожої техніки поширюватиметься не тільки на військовослужбовців, а й на поліцейських особливого призначення.

Крім того, командири цих військовослужбовців або поліцейських також отримають додаткову винагороду у вигляді відсотків від суми: безпосередній командир — 5%, командири взводу, роти та групи — 3%, командир батальйону — 2%, командир бригади (полку) — 1%.

Виплати за знищення або захоплення російської техніки Виплати за знищення або захоплення російської техніки

Додаткові виплати військовим

У межах проєкту закону також пропонується запровадження низки додаткових допомог і винагород. Зокрема, військовослужбовці, які проходять військову службу під час дії воєнного стану щонайменше 12 місяців, з яких щонайменше 6 місяців беруть участь у бойових діях, отримуватимуть таке:

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

надбавку за вислугу років з коефіцієнтом 1,5.

А також, військовослужбовці, які під час дії воєнного стану проходять службу щонайменше 24 місяці, з яких щонайменше 12 місяців беруть участь у бойових діях, матимуть право на таке:

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

надбавку за вислугу років із коефіцієнтом 2.

Додаткові виплати військовим

Також у планах передбачити одноразову грошову виплату для тих, хто після 24 лютого 2022 року уклав або подовжив контракт про проходження служби на строк не менше ніж 3 роки або до закінчення воєнного стану:

солдатам — 120 тисяч гривень;

сержантам і старшинам — 160 тисяч гривень;

офіцерам — 200 тисяч гривень.

Крім того, для тих, хто має право на звільнення зі служби за сімейними обставинами або за станом здоров'я, але вирішив залишитися, пропонується встановити щомісячну додаткову винагороду в розмірі 10 тисяч гривень.

Додаткові виплати військовим

Страхування життя і здоров'я для військових

Згідно із законопроектом, буде встановлено довічне страхування життя і здоров'я для військовослужбовців, які відслужили щонайменше 36 місяців, з них — щонайменше 12 місяців у бойових діях, а також для звільнених із полону (за рахунок державних коштів у приватних установах). Дія страхування поширюватиметься і на їхні родини.

Підвищення пенсій людям з інвалідністю через участь у бойових діях

Документ також пропонує встановити мінімальні розміри пенсій по інвалідності для осіб, які отримали інвалідність внаслідок участі в АТО на сході України, ООС на сході України, а також збройної російської агресії проти України:

I група — 25 тисяч гривень;

II група — 20 тисяч гривень;

III група — 15,6 тисяч гривень.

Пільги для військових

Крім того, у проєкті закону передбачається низка пільг для військовослужбовців. Наприклад, усі, хто відслужив щонайменше 36 місяців, з яких щонайменше 12 місяців були в бойових діях, а також ті, хто був поранений або звільнений із полону, матимуть право на отримання кредиту для відкриття бізнесу під ставкою до 5%.

Також передбачено право на іпотеку на житло під 3% річних на строк до 20 років для таких категорій:

ті, хто служив щонайменше 36 місяців, з яких щонайменше 24 місяці були в бойових діях;

поранені військовослужбовці, які продовжують службу, але мають право на звільнення;

звільнені з полону;

військовослужбовці, які не змогли продовжити службу через отримані поранення.

У проєкті закону також пропонується військовослужбовцям, які проходили службу після 24 лютого 2022 року, право на пільгове розмитнення автомобілів. Зокрема, військовослужбовці, які відслужили щонайменше 36 місяців, матимуть право на знижку 50% на митні та податкові платежі.

Військовослужбовці, які відслужили щонайменше 24 місяці, зокрема щонайменше 12 місяців виконували бойові завдання, матимуть право на "нульове розмитнення". Для реалізації цього права потрібне введення окремих законопроєктів про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України.

Пільги для військових

Зміна в процесі демобілізації

Водночас запропонований законопроєкт розширює коло підстав для демобілізації після закінчення строку служби у разі, якщо військовослужбовець не бажає продовжувати військову кар'єру. Це включає такі умови: безперервне служіння під час дії воєнного стану протягом 36 місяців; а також службу протягом 18 місяців у період дії воєнного стану, зокрема виконання бойових наказів протягом 12 місяців.

Зміна в процесі демобілізації

Нагадаємо, омбудсмен України Дмитро Лубінець заявив, що урядовий законопроєкт про мобілізацію №10449 має низку суперечливих норм. Зауваження до законопроєкту про мобілізацію зайняли дев'ять сторінок.

Також нагадаємо, що законопроєкт про мобілізацію, поданий на розгляд Верховній Раді, розкритикували в Головному науково-експертному управлінні ВР (ГНЕУ). Запропоновані зміни, особливо в частині "заходів впливу" на осіб, які ухиляються від мобілізації, розглядаються як такі, що не відповідають законодавству і є загрозою для громадянських прав і свобод.