У росіян "є два союзники": ситуація в Авдіївці стає гіршою з кожним днем (карта)

За словами аналітиків DeepState, логістика ЗСУ тепер перебуває під контролем ворога. Росіяни використовують погодні умови для більш вдалих штурмових дій.

ЗС РФ продовжують тиснути на Авдіївку з півночі та півдня. Ситуація стає гіршою з кожним днем. Про це повідомляють аналітики DeepState.

За словами експертів, у росіян "є два союзники" — це мороз і туман. Так, вони користуються погодними умовами, проводячи штурми. Так, 10-11 лютого ворог, користуючись тим, що туман накрив Авдіївку та околиці, розпочав штурмові дії в багатьох місцях. Учора відбувалося насичення особовим складом, а одна одиниця російської військової техніки майже доїхала до Індустріального проспекту.

Повідомляється, що 13 лютого ЗС РФ посилили тиск. Вони атакували позицію "Зеніт", однак там наступальні дії були відбиті. Але на півночі росіяни продовжують наступати на район дач і автобази. Вони змогли перерізати трасу, яку й так було небезпечно використовувати.

"Ситуація в Авдіївці щодня погіршується. Логістика сьогодні перебуває повністю під вогневим контролем ворога, внаслідок чого заїзд і виїзд у місто — це лотерея. Слід ухвалювати рішення, які насамперед збережуть найцінніше — життя бійців, і не перетворювати Авдіївку на чергову "фортецю" з піснями та віршами", — зазначили в DeepState.

Битва за Авдіївку Фото: DeepState

Раніше повідомлялося, що бригада ЗСУ в Авдіївці більше не може утримувати місто. За словами речника 110-ї ОМБр Івана Секача, уперше за два роки роботи деякі підрозділи бригади були відведені від передової для відпочинку та ротації. Секач зазначив, що незважаючи на відсутність достатніх ресурсів для утримання міста, бригада отримала підтримку від дружніх частин, що сприяє полегшенню обстановки.