На новому "Рамштайні" розкажуть про ситуацію з F-16: чи відстають партнери від графіків

Голова місії України при НАТО Наталія Галібаренко сказала, що підготовка винищувачів відбувається на кількох рівнях. Йдеться не лише про утримання самої машини, а й про навчання пілотів відповідних навичок і володіння англійською мовою.

На зустрічі з оборонних потреб України у форматі "Рамштайн" 14 лютого буде доповідь про коаліцію з підготовки винищувачів F-16 для ЗСУ. Про це розповіла голова місії України при НАТО Наталія Галібаренко, пише "Громадське радіо".

Галібаренко сказала, що підготовка винищувачів відбувається на кількох рівнях. Йдеться не лише про утримання самої машини, а й про навчання пілотів відповідних навичок і володіння англійською мовою на належному рівні.

"Плюс величезний пласт — навчання персоналу, який обслуговуватиме літаки. І це також запускалося десь разом із пілотами, на одному рівні. Плюс ще підготовка певної інфраструктури. Тому що не всі наші злітно-посадкові смуги до цього готові", — сказала вона.

Також Галібаренко заявила, що відставання від графіка немає, і перші літаки для ЗСУ очікуються навесні 2024 року. Уже 14 лютого буде доповідь про коаліцію про те, як усе відбувається. Передбачається, що після засідання буде більш детальна інформація.

"І весна 2024 року — це реалістичні терміни, які у нас називалися", — сказала вона.

Нагадаємо, що генерал США Ден Хокансон розповів, чи є у них гроші для тренувань ЗСУ на F-16. За його словами, Вашингтон володіє достатніми ресурсами і здібностями, щоб продовжити програму навчання українських льотчиків, яка вже перебуває в стадії реалізації.