Ремонт вдень неможливий: у метро Харкова протікає стеля через чисельні ракетні влучання

Постійні ракетні атаки ворога викликають зсуви ґрунту в місті. Протікати почала стеля станції "Спортивна", біля якої відбулися неодноразові ракетні влучання.

На станції метро "Спортивна" в Харкові почала протікати стеля через обстріли Збройних сил Російської Федерації. Про це повідомили в пресслужбі метрополітену у Facebook.

"На станції метро "Спортивна" виконуються роботи з усунення протікання зі стелі", — йдеться в повідомленні.

У місті відбуваються зсуви ґрунту через постійні ракетні атаки. Неподалік від станції метро "Спортивна" відбувалися неодноразові чисельні ракетні влучання, у результаті чого відбулося незначне протікання зі стелі.

У пресслужбі метрополітену розповіли, що співробітники приступили до робіт із усунення протікання. Проте роботи потребують значної кількості часу, до того ж їх можливо виконувати лише в нічний період доби, коли не відбувається перевезення пасажирів.

"Вказане протікання не несе загрози підтоплення станції та безпеці перевезень пасажирів", — наголосили в пресслужбі.

Також через проведення ремонтних робіт центральний міжстанційний пішохідний перехід зі станції "Спортивна" до "Метробудівників" зачинено для пасажирів. Перехід між станціями здійснюється через боковий пішохідний перехід.

Нагадаємо, Збройні сили Російської Федерації атакували Харків за допомогою безпілотних літальних апаратів 9 лютого. В результаті обстрілів є загиблі, серед них є діти. Ворог влучив по нафтобазі, у результаті витоку палива було забруднено понад десять тисяч квадратних метрів землі. Також нафтопродукти потрапили в річку Немишля.