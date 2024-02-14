На Херсонщині окупант "зняв" двох вартових і застрелив полковника ЗС РФ у бліндажі (фото)

Очевиці стверджують, що справу намагалися "зам'яти". Зокрема, цьому сприяв генерал ЗС РФ Михайло Теплинський, який звинуватив командирів у бездіяльності і халатності.

На Херсонщині остограмлений окупант влаштував стрілянину на своїх позиціях. Спочатку він "зняв" двох вартових, а далі пробрався в бліндаж, де спав його командир, і застрелив його. Цю історію оприлюднив у своєму телеграм-каналі полковник ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

"У військовій частині 12315, яка перебуває на Херсонському напрямку, п'яний солдат застрелив двох вартових, після чого прокрався в бліндаж і застрелив там командира та ще кількох солдатів", — ідеться в повідомленні.

Також у мережі оприлюднили документ, згідно з яким видно, що командувач угруповання військ "Днепр" ЗС РФ Михайло Теплинський намагався зам'яти цей інцидент. Також із документа стало відомо, що застрелили полковника Клюкіна С.П.

Застрелений полковник ЗС РФ Клюкін С.П.

В НП командування РФ звинуватило командирів підрозділу. Мовляв, ті самі заплющили очі на п'янки солдатів і не карали їх за порушення дисципліни.

Нагадаємо, що на Запорізькому напрямку 12 окупантів опинилися в полоні "абалдєнних" бійців ЗСУ. Окупантів було в рази більше, ніж бійців ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що поблизу Білогорівки групу українських захисників, які перебували в підземному тунелі, засипало під час обстрілу КАБами. Окупанти змушували їх здатися в полон, але українські захисники відмовилися.