"Ворог кинув на Авдіївку все, що має": експерт розповів про три сценарії розвитку подій на фронті

Російські військові хочуть здобути пропагандистську перемогу для президента РФ Володимира Путіна перед виборами. Для цього ворог змінив тактику в боях за Авдіївку, розповів військовий експерт Олександр Мусієнко.

Збройні сили Російської Федерації штурмують Авдіївку Донецької області малими піхотними групами та за підтримки бронетехніки. Окупанти кинули на місту все, що мають. Про це йдеться в матеріалі "РБК-Україна".

Видання із покликанням на анонімні Telegram-канали повідомило, що президент РФ Володимир Путін наказав захопити Авдіївку до перших чисел березня, аби до виборів записати відео на його тлі й оголосили про військову перемогу. Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко заявив, що ворог кинув на Авдіївку все, що має.

"Ворог кинув на Авдіївку все, що має. І в цьому, до речі, відмінність від Бахмута. Коли штурмували Бахмут, російські війська застосовували групи "вагнерівців", авіацію та частково артилерію, танків і БМП майже не було. А тут вони активно лізуть із бронетехнікою. Можливо, у них проблеми зі штурмовими групами, раз вони прикриваються бронею", — вважає Мусієнко.

За його словами, окупантам важливо здобути пропагандистську перемогу для президента РФ Путіна, для цього вони змінили тактику через те, що їх знищують у великих кількостях.

Три можливі сценарії для Авдіївки

Перший:

За словами Мусієнка, можна спробувати перекинути підкріплення та переламати ситуацію, утримувати місто там, де ще можна закріпитися. Проте перекидання резервів означає втрату й виснаження для ЗСУ, імовірність відступу все одно не виключається.

Другий:

Завдати контрудару з північного або південного флангу, аби зняти тиск за українське угрупування. Цей варіант пов'язаний із певними ризиками, оскільки для цього потрібна велика кількість військ, яка може раптово вдарити у швидкі терміни.

Третій:

На думку експерти, найоптимальніший варіант — поступово вийти з Авдіївки та зайняти оборонні рубежі на інших позиціях.

"Який із них буде реалізований, залежить від командування", — вважає Мусієнко.

Нагадаємо, аналітики DeepState розповіли, що окупанти вийшли на Індустріальний проспект в Авдіївці та перерізали сполучення для ЗСУ. Ворог намагається створити ризик повноцінного оточення.

13 лютого в DeepState повідомили, що ЗС РФ продовжують тиск на Авдіївку. За словами експертів, противник має "двох союзників" — мороз і туман.