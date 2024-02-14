Техніка застрягла в багні, а вояки порозбігалися: боєць ЗСУ про штурм росіян біля Мар'їнки

Для штурму окупанти задіяли 8 одиниць важкої техніки. Бійці ЗСУ добивали її FPV-дронами, розповів Станіслав Бунятов.

На Марʼїнському напрямку на Донеччині несприятлива погода допомогла бійцям ЗСУ витримати ворожий штурм. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер" молодший сержант ЗСУ, 24 ОШБр "Айдар" Станіслав Бунятов.

"На Марʼїнському напрямку п**ори штурмували наші позиції, застосувавши 8 одиниць техніки. Половина броні застрягла в багні, орки хаотично порозбігалися та понесли втрати від FPV", — проінформував він.

Також бійці з батальйона ударних безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра", які працюють на Мар'їнському напрямку, повідомили, що FPV -дронами зупинили "неперевершений штурм" окупантів.

"Практично всю російську техніку знищили FPV-дронами. Зараз маємо величезний снарядний голод, і ці дрони, куплені на гроші нашого народу, відіграють вирішальну роль у відбитті атак м*скалів", — йдеться в повідомленні.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 14 лютого повідомлялося, що на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати російських окупантів неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 27 разів намагався покращити тактичне становище.

Нагадаємо, що аналітики DeepState 14 лютого зазначили, що у районі Авдіївки не спостерігається позитивна динаміка. На інших ділянках фронту окупанти продовжують тиск, але він значно знизився.

Також повідомлялося, що Сирський відвідав позиції поблизу Авдіївки та Куп'янська. За результатами роботи ухвалили низку важливих рішень щодо посилення бойових спроможностей наших військових частин і попередження дій ворога.