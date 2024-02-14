"Штурм захлинувся ще на підході": ЗС РФ пішли в атаку, а опинились в полоні (відео)

Російська піхота зазнала провалу на фронті та сховалась в укритті. Уникнути зустрічі з бійцями ЗСУ це їм не допомогло.

Російські окупанти пішли в штурм на Запорізькому напрямі, але зазнали провалу та опинились у полоні. Деталями 13 лютого поділилась пресслужба 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

"Штурм росіян захлинувся ще на підході до наших позицій — бронетехніку накрили і пошкодили артою, після чого дезорієнтовані ворожі піхотинці поховалися в укриття. Тоді на зачистку сірої зони висунулася штурмова група 128 ОГШБр. Після кількох влучних кулеметних черг уцілілі вороги прийняли єдине правильне рішення — здатися в полон", — розповіли в бригаді.

В результаті штурм ЗС РФ був відбитий, а 11 ворожих бійців потрапили у полон. Серед них виявилися кілька колишніх в’язнів, кілька дагестанців і житель Санкт-Петербурга.

"Усі — військові 71 мотострілецького полку росармії. Зараз вони дають цінну інформацію нашим контррозвідникам, а відтак поповнять фонд для обміну полоненими", — зазначили у 128 ОГШБр.

Нагадаємо, молодший сержант ЗСУ Станіслав Бунятов розповів про невдалий ворожий штурм під Мар’їнкою. Російська техніка почала застрягати у багні, а самі армійці — кинулись тікати.

Український військовий Павло "Булат" Патарецький відповів, чи очікувати повторного наступу ЗС РФ на Київ. З його слів, війна в Україні — "на роки".