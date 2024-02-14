"П'ять згорілих комків": працівника музею звільнено після цинічного допису про загиблу родину з Харкова

Чоловік звинуватив подружжя у тому, що вони не виїхали із прифронтового міста через зарплату держслужбовця. Він також заявив, що через це зараз немає кому співчувати.

Національний музей історії України у Другій світовій війні розірвав трудові відносини із науковим співробітником Романом Кабачієм, який осканалився в мережі своїми висловлюваннями про загиблу родину з трьома дітьми з Харкова. Мама дітей Ольга Путятіна була прокуроркою Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури і перебувала у декретній відпустці. Про звільнення співробітника повідомляє пресслужба Національного музею історії.

"Старший науковий співробітник Роман Кабачій здійснив непростий крок, необхідний в умовах, що склалися. Він написав заяву на звільнення за власним бажанням. Національний музей історії України у Другій світовій війні припиняє з ним трудові відносини", — йдеться у дописі.

До цього працівник Музею історії Роман Кабачій на своїй сторінці у фейсбуці цинічно прокоментував публікацію Офісу генерального прокурора про те, що під час ракетного удару РФ по Харкові загинули троє дітей та їхні батьки. Він звинуватив батьків у тому, що вони не виїхали і трималися за зарплату держслужбовців.

"Це той момент, коли родина не виїздить, тому що ти там держслужбовець (чи на держзарплаті)", — написав він у дописі.

Невдоволені користувачі мережі закидали його допис коментарями з обуреннями. Зокрема, висловилися, що співробітник музею замість співчуття дорікає загиблій родині.

"Співчуття кому? П'ятьом згорілим комкам?" — прокоментував Кабачій.

Згодов він видалив свою публікацію та коментар і перепросив за них.

Рятувальники розбирають завали будинку, де жила родина Путятіних

Нагадаємо, що внаслідок атаки російських дронів по Харкову 10 лютого загинули семеро осіб. Мер Ігор Терехов розповів, що внаслідок ударів по АЗС розлилося пальне, що палало. Воно перенесло вогонь на понад десяток житлових будинків.

На трагедію відреагував президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що через "російське божевілля" загинули діти, які "ще не встигли побачити життя".