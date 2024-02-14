Військком змушував солдатів будувати йому маєток: йому загрожує ув'язнення на 12 років (фото)

За даними ДБР, на будівництві постійно працювали п’ятеро військовослужбовців. Ще один солдат, домовившись з начальником, замість служби займався бізнесом.

В Україні судитимуть колишнього військкома з Закарпаття, який змушував солдатів будувати йому маєток. Деталями 14 лютого поділилась пресслужба Державного бюро розслідувань.

ДБР завершило розслідування у справі проти ексначальника одного з відділів Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). За даними слідства, він змушував підлеглих будувати його приватний будинок.

Військкома викрили ще влітку 2023 року. Як з’ясували правоохоронці, військові проводили будівельні роботи понад пів року — з січня до серпня минулого року.

"На будівництві постійно працювали п’ятеро солдатів. Ще один підлеглий за погодженням з керівником замість служби займався підприємницькою діяльністю", — розповіли у ДБР.

Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР

В період будівництва усі військовослужбовці отримували зарплатню. З державних коштів їм загалом було виплачено понад 500 тисяч гривень.

Ексвійськкома обвинувачують у перевищенні службових повноважень. За це йому може загрожувати ув’язнення на термін до 12 років.

"Фігуранта було звільнено з займаної посади, суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 800 тисяч гривень застави", — додали у ДБР.

На колишнього працівника ТЦК також склали адмінпротокол про корупцію. Питання відшкодування завданих державі збитків вирішується.

Нагадаємо, у Дарницькому районному ТЦК відповіли, де за законом дозволено вручення повісток в Україні.

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