Біля об'єктів інфраструктури: на Харківщині вибухотехніки виявили мінне поле (фото, відео)

За даними поліції, російські окупанти замінували критичну інфраструктуру в Ізюмському районі. Фахівці знешкоджують снаряди.

На території Харківської області вибухотехніки проводять розмінування об'єктів критичної інфраструктури. Про це повідомила пресслужба Національної поліції України 14 лютого.

Повідомляють, що співробітники вибухотехнічної служби працюють над виявленням і знищенням небезпечних предметів на деокупованих територіях у складі зведеного загону.

Зокрема, столичні вибухотехніки здійснюють розмінування інфраструктурних об'єктів в Ізюмському районі.

"Виявлено дворядне протитанкове мінне поле з мінами ТМ-62М. Детонатор — МВЧ-62. Хлопці працюють", — йдеться у відео, опублікованому пресслужбою.

Вибухотехніки знешкоджують ворожі міни

У поліції наголосили, що вибухотехніки оглядають лісові зони та населені пункти, де знаходять інші небезпечні боєприпаси, залишені російськими окупантами.

Вибухотехнік знешкоджує міну Фото: Нацполіція

Знайдений ворожий арсенал фахівці знищують на окремо відведених територіях.

Вибухотехнік знешкоджує міну Фото: Нацполіція

Нагадаємо, 13 лютого російські військові обстріляли сільськогосподарське підприємство в Куп'янському районі Харківської області. За інформацією ОВА, внаслідок ворожого обстрілу двоє чоловіків загинули, а ще двоє людей дістали поранення.

Раніше, в ніч на 10 лютого, ЗС РФ атакували Харків і Харківську область безпілотними літальними апаратами, внаслідок чого загинули семеро мирних жителів. Через атаку повністю знищено 14 приватних будинків.