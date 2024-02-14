ЗС РФ можуть перерізати логістичний шлях до Авдіївки: в ЗСУ розповіли, як це вплине на бої

В Авдіївці складні бої точаться в міській забудові. Ворог обстрілює за допомогою артилерії та завдає артобстрілів, розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що в Авдіївці Донецької області тривають вуличні бої, проте ситуація в місті залишається контрольованою. Про це він повідомив під час телемарафону 14 лютого.

Він зазначив, що не коментуватиме просування українських підрозділів і хід бойових дій на полі бою в режимі реального часу. Проте основні напрямки, де росіяни зосередили свої штурмові дії, — Авдіївський та Мар'їнський в бік села Новомихайлівка, де противник намагається захопити східні околиці села..

"Ситуація в Авдіївці залишається контрольованою. Бої точаться в міській забудові. Бої складні, бої динамічні, лінія фронту динамічна", — сказав Дмитро Лиховій.

Він наголосив, що якщо російські військові переріжуть основну логістичну артилерію до Авдіївки, то українське командування передбачило запасні шляхи постачання.

Авдіївський напрямок

Втрати ЗС РФ на Таврійському напрямку

Зі слів Дмитра Лиховія, у вівторок 13 лютого по всій лінії фронту в операційній зоні ОСУВ "Таврія" окупанти завдали 1051 артобстріл та 73 авіаудари — найбільше від початку року. Проте українські військові також завдають значного ураження ЗС РФ. За добу ворог втратив 610 осіб убитими та пораненими.

Нагадаємо, 14 лютого аналітики DeepState розповіли, що окупанти продовжують наступати в Авдіївці. Для цього противник використовує живу силу та атакує за допомогою КАБів. Головний удар ЗС РФ спрямували на північну частину міста.

Того ж дня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що оперативна обстановка на Авдіївському та Куп’янському напрямках складна. Окупанти продовжують нарощувати свої сили та мають чисельну перевагу в особовому складі.