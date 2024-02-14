Після погроз Трампа в НАТО заявили про збільшення оборонних бюджетів, — France 24

За словами генсека Єнса Столтенберга, усі країни Альянсу мають інвестувати 2% ВВП на військові витрати. У 2024 році такого показника досягнуть 18 із 31 країни блоку.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг у середу, 14 лютого, заявив про те, що 18 із 31 країни, що входять до блоку, у 2024 році досягнуть цільового показника військових витрат. Про це пише France 24.

Йдеться про рівень у 2% ВВП на військові витрати, про що генсек розповів на конференції перед зустріччю міністрів оборони альянсу в Брюсселі. При цьому він порівняв досягнуті показники з цифрами 2014 року, коли 2% ВВП на військові витрати передбачали лише три країни НАТО.

"Це ще один рекордний показник. Ми досягаємо реального прогресу, і вже зараз європейські союзники витрачають більше", — наголосив він і додав, що, за оцінками, опублікованими блоком, у 2023 році таких країн стало 11.

"Відтоді як у 2014 році союзники взяли зобов'язання щодо інвестицій (у свою оборону. — Ред.), європейські союзники та Канада збільшили витрати на оборону на понад 600 мільярдів доларів. Минулого року ми стали свідками безпрецедентного зростання витрат європейських союзників і США — на 11%", — повідомив він.

НАТО не розкрила список країн, які досягли цільового показника у 2%, але Німеччина дала зрозуміти, що увійде до нього 2024 року, а Франція — наступного. Проте Сполучені Штати, як і раніше, залишаються найбільшим вкладником у бюджет НАТО.

"Ми домовилися на саміті (у Вільнюсі. — Ред.), що всі союзники мають інвестувати 2% і що ці 2% є мінімумом. Тому деяким союзникам ще належить пройти довгий шлях", — нагадав Столтенберг.

Реакція на висловлювання Трампа

Як зауважує видання, така заява генерального секретаря Альянсу з'явилася через кілька днів після різкої критики з боку Дональда Трампа на адресу європейських країн, яких він назвав поганими платниками.

"Ми не повинні послаблювати довіру до засобів стримування НАТО. Ми не повинні залишати місця для можливих прорахунків або непорозумінь у Москві щодо ступеня нашої підготовки, нашої прихильності і нашої рішучості захищати союзників", — наголосив генсек, засудивши при цьому коментарі колишнього американського президента, які "підривають нашу безпеку".

France24 зауважує, що анексія Росією Криму 2014 року підштовхнула європейців до збільшення інвестицій в обороноздатність. Однак після повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року поріг у 2% став радше "мінімумом, ніж стелею для витрат".

"Але це не завадило Дональду Трампу приписати собі цю заслугу. Він заявив, що за час свого мандата (2017-2021 роки) зробив Північноатлантичний альянс "сильним", — пише видання.

І нагадує, що говорив Трамп тим 20 країнам, які не платили свою справедливу частку.

"Коли я сказав, що вони мають платити, інакше вони не отримають американського захисту, гроші потекли рікою", — наводить видання слова експрезидента США.

Водночас, як підкреслюють експерти France24, якщо нападки Трампа на неплатників у Північноатлантичному альянсі не є чимось новим, то його коментарі, що закликають Росію напасти на одного з них, просто шокують.

"Це зміна масштабу, зближення з Росією, що небезпечно. Однак ці висловлювання насамперед демонструють, що європейцям — 29 із 31 країни НАТО — необхідно взяти на себе відповідальність за оборону", — наголосив один із дипломатів країни НАТО.

Як зауважують аналітики, ця відповідальність також включає Україну — ще одне питання порядку денного на нинішній зустрічі міністрів. У середу, 14 лютого, в кулуарах "Рамштайна" запланована зустріч країн, що підтримують українські воєнні зусилля. Відбудеться вона за відсутності міністра оборони США Ллойда Остіна і в той час, коли американська допомога Києву в розмірі понад 60 мільйонів доларів усе ще заблокована в Конгресі через вето, накладене республіканцями-трампістами.

Нагадаємо, 8 лютого президент РФ Володимир Путін дав інтерв'ю американському журналісту, прихильнику республіканця Дональда Трампа, Такеру Карлсону. Виступ, в якому він укотре звинувачував Україну в нападі та незгоді миритися, подивилися понад сотні мільйонів глядачів.

У Сенаті США почали розглядати оновлений законопроєкт про додаткове фінансування України: рішення мають ухвалити 13-14 лютого.