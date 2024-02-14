Для Повітряних сил України: Канада виділить $44 на забезпечення потенціалу F-16

Виділені додаткові кошти допоможуть забезпечити постачання життєво необхідних матеріалів і обладнання для F-16, а також на підготовку українських льотчиків.

Канада виділить додатково 60 млн канадських доларів на забезпечення українських F-16 і навчання льотчиків Повітряних сил України. Фінансування буде виділено в межах нарощування потенціалу військово-повітряних сил UDCG. Про це 14 лютого повідомила пресслужба уряду Канади.

"Цей цільовий внесок буде спрямований на підтримку створення сталого потенціалу винищувачів F-16 в Україні. Зокрема, кошти допоможуть забезпечити постачання життєво необхідних матеріалів та обладнання для F-16, таких як запасні частини, станції озброєння, авіоніка та боєприпаси", — йдеться в повідомленні.

У публікації наголошується, що надані кошти доповнять уже надану військову підтримку України канадською стороною в галузі підготовки F-16 для українських ВПС.

Пресслужба також інформує про те, що міністр національної оборони країни Білл Блер оголосив у січні про внесок Канади в навчання, надавши цивільних інструкторів, літаки та допоміжний персонал, завдяки контракту з компанією Top Aces. Крім того, канадська сторона дає можливість навчання військовослужбовців англійської мови.

"Ця підтримка оцінюється приблизно в 15 мільйонів доларів і надаватиметься з лютого 2024 по 2025 рік. Останній внесок Канади є частиною нового фінансування військової допомоги Україні в розмірі 500 мільйонів доларів, про який прем'єр-міністр Джастін Трюдо оголосив у Києві в червні 2023 року", — підсумували в канадському уряді.

Нагадаємо, Україна очікує на постачання 24 винищувачів F-16 з Нідерландів. Крім того, чинними залишаються домовленості про надання 18 літаків для навчального центру в Румунії. А загалом українські ВПС можуть отримати до сотні цих літаків, однак постачання від союзників можуть розтягнутися на роки.