Зрадника з "Укренерго" засуджено на 15 років: планував знеструмити 5 областей, — СБУ

За інформацією СБУ, агентом ФСБ виявився посадовець місцевого підрозділу "Укренерго", який очолював у компанії групу з оптимізації і розрахунку втрат електроенергії.

Працівника компанії "Укренерго", який був коригувальником ФСБ РФ, засудили до 15 років ув'язнення — намагався знеструмити п’ять областей України. Про це повідомляє Служба безпеки України (СБУ) на офіційному телеграм-каналі в середу, 14 лютого.

Слідчі СБУ завдяки доказовій базі встановили, що зловмисник наводив російські ракети на ключові енергооб’єкти (основні електропідстанції) у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій та Луганській областях.

Як зазначається у релізі СБУ, зловмисник також збирав відомості про наслідки ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі — рівень ушкоджень і подальші технологічні спроможності цих об’єктів. Як підкреслюють силовики, ці розвіддані були потрібні окупантам для підготовки і виконання нових ракетних ударів для повного знеструмлення п’яти областей України.

Що відомо про коригувальника-зрадника

За інформацією спецслужб, агента ФСБ було затримано "на гарячому" під час виконання ним ворожого завдання. Сталося це у Харкові у червні 2023 року. Зрадником виявився посадовець місцевого підрозділу "Укренерго", який очолював групу з оптимізації і розрахунку втрат електроенергії.

За даними слідства, російське ФСБ завербувала зловмисника ще до початку повномасштабного вторгнення РФ, а вже наприкінці лютого 2022 року визначила йому розвідувальне завдання. Всю зібрану інформацію зрадник дистанційно передавав до російських спецслужб через "зв’язкового", який перебував на тимчасово окупованій території — у місті Щастя Луганської області. Комунікували вони через анонімний чат у месенджері.

"На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", — йдеться у повідомленні СБУ.

6 січня ЗС РФ вдарили по Покровському району Донецької області ракетами С-300. Повідомлялось про 8 поранених та пошук дітей під завалами.

Фокус на початку лютого писав, що СБУ виявляє схрони окупантів, які вони залишають для своїх диверсантів з-поміж українців.