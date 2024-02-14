"Очікуйте на гарні новини": розпочався перший "Рамштайн" за участі Сирського

Міністр оборони України Рустем Умєров підкреслив, що під час засідання Контактної групи планують сфокусуватися на нарощуванні оборонного виробництва, дронах та технологіях.

У середу, 14 лютого, відбувається 19-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Воно стало першим для Олександра Сирського на посаді головнокомандувача Збройних сил. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у Facebook.

"Починаємо 19-те засідання Контактної групи з питань оборони України — цього разу воно відбувається онлайн. Представлю нашим партнерам генерал-полковника Олександра Сирського — для нього це перша зустріч у форматі Рамштайн в якості Головнокомандувача ЗСУ", — йдеться у повідомленні.

Умєров зазначив, що разом із головнокомандувачем Сирським і начальником Головного управління розвідки Кирилом Будановим "налаштовані на результативну роботу".

"Сфокусуємося на нарощуванні оборонного виробництва, дронах і технологіях, а також підготовці як до довготермінових викликів, так і вирішенні нагальних потреб", — запевняє міністр.

Нагадаємо, 13 лютого у пресслужбі Пентагону опублікували анонс вступного слова міністра оборони США Ллойда Остіна, якого нещодавно виписали з лікарні, до 19-ї зустрічі в форматі "Рамштайн".

Раніше голова місії України при НАТО Наталія Галібаренко розповіла, що на зустрічі з оборонних потреб України у форматі "Рамштайн" 14 лютого буде доповідь про коаліцію з підготовки винищувачів F-16 для ЗСУ.