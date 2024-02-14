Коли ухвалять законопроєкт про мобілізацію: у Верховній Раді відповіли (відео)

За словами народного депутата Ярослава Железняка, велика кількість поправок до законопроєкту про посилення мобілізації може сповільнити процес його розгляду.

Верховна Рада може розглянути новий законопроєкт про посилення мобілізації у другому читанні лише у березні. Про це написав 14 лютого у власному телеграм-каналі народний депутат Олексій Гончаренко.

"Законопроєкт про мобілізацію затримується, його розглядатимуть десь на початку березня", — повідомив нардеп.

Тим часом у медіа повідомляють, що в уряді вже обговорюють два варіанти бронювання працівників від мобілізації за гроші, тобто за рахунок:

податків із зарплати розміром щонайменше 30-35 тисяч гривень;

доплат за працівника щомісяця у сумі 20 тисяч гривень.

Що відомо про ухвалення нового закону про мобілізацію

У понеділок, 12 лютого, народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що законопроєкт №10449 про посилення мобілізації мав бути проголосований Верховною Радою України до кінця лютого, підписаний на початку березня і через місяць, тобто на початку квітня, набути чинності.

Так, до 21 лютого народні депутати подаватимуть правки до законопроєкту. За словами нардепа, велика кількість поправок до законопроєкту може сповільнити процес його розгляду.

"Я впевнений що їх (правок. — Ред.) буде багато. Умовно тисяча-дві, а це велика кількість. Кожна поправка — це дві хвилини пленарного часу. Умовно, тисяча правок помножити на дві хвилини — це буде 2000 хвилин, а це значно більше, ніж засідає парламент в один пленарний тиждень", — пояснив Железняк.

Водночас він висловив впевненість, що з боку коаліції будуть креативні методи, щоб швидше розглянути всі правки, зокрема парламент може розглядати їх до пізнього вечора.

Нагадаємо, Верховна Рада 7 лютого ухвалила урядовий законопроєкт про зміну правил військової служби, мобілізації та військового обліку в першому читанні. Голосування відбулося таким чином: "за" — 243 народних депутати, "проти" — 12 осіб.

Нагадаємо, після видачі повістки чоловік повинен з'явитися до ТЦК та СП. Проте мета візиту може відрізнятися залежно від типу документа.

13 лютого заступниця голови фракції "Слуга Народу", народна депутатка України, голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина розповіла, що на засіданні освітнього комітету було ухвалено перелік правок до нового законопроєкту про мобілізацію.